Кого нельзя пускать в дом 18 сентября, чтобы не заболеть: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 18 сентября. Старые приметы и важные запреты, которые уберегут от неприятностей.

https://glavred.info/primety/kogo-nelzya-puskat-v-dom-18-sentyabrya-chtoby-ne-zabolet-primety-i-zaprety-dnya-10501192.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 18 сентября / фото: pexels

18 сентября церковь почитает память пророка Захария и его жены Праведной Елисаветы. Они были родителями Иоанна Крестителя и были праведными перед Богом и беспорочно всем Господним уставам и заповедям.

Долгое время они оставались бездетными. В какой-то момент Захарию явился архангел Гавриил и возвестил о будущем рождении у него сына, которому суждено подготовить людей к пришествию Спасителя.

Что можно делать 18 сентября

В этот день нужно политься пророку Захарию и праведной Елисавете. У них стоит просить о зачатии и рождении ребенка.

Этот день удачный для гаданий, предсказаний. Считается, что 18 сентября у знахарей и ведунов не было отбоя от посетителей.

18 сентября нужно убирать в доме, топить баню и париться с березовым веником. Предки верили, что это может исцелить многие болезни.

Что нельзя делать 18 сентября

1. Нельзя 18 сентября желать рождения ребенка определенного пола. Если вы хотите ребенка, то должны радоваться и мальчику, и девочке. Другое может разозлить святых.

видео дня

2. Нельзя 18 сентября давать обещаний. Особенно это касается тех, которые вы не сможете выполнить.

3. Нельзя 18 сентября стирать одежду. Предки считали это плохой приметой.

4. Нельзя 18 сентября пускать в дом неизвестных женщин. Предки считали, что в этот день нечистая сила выходит из леса, оборачивается деревенской женщиной, просит хлеба и переночевать. Если пустить ее в дом, то это может принести в дом различные болезни.

Приметы 18 сентября

Если на рябине пожелтели листья, то будет ранняя осень и зима.

Если рябины на дереве много, то осень будет дождливой.

Если животные в ясный день прячутся под занавес, то скоро будет непогода.

Если до восхода солнца облака красного цвета, то будет дождь и ветер.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.