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Что нужно взять в руки 17 сентября, чтобы отогнать злые силы: приметы и запреты

Ангелина Подвысоцкая
15 сентября 2023, 15:03 обновлено 15 сентября, 15:32
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Что нельзя делать 17 сентября. Строгие приметы и важные запреты, которые спасут от неприятностей.
приметы, погода
Что нельзя делать 17 сентября / фото: pexels

17 сентября церковь почитает память священномученика Вавила и трех пророков - Урвана, Прилидиана, Епполония. Также в этот день вспоминают об иконе Божией Матери "Неопалимая Купина". Считается, что пророк Моисей увидел Купину - терновый куст в огне, который чудом не сгорел. Это видение было воспринято как знак спасения людей Сыном Божьим.

Что можно делать 17 сентября

  • С этого дня можно начинать убирать лук на огородах. В народе этот день также называли Луковим днем.
  • 17 сентября стоит молиться "Неопалимой Купине". Ее образ можно пронести вокруг жилища и скота, что защитит их от пожаров.
  • В этот день нужно выходить в поле и работать вилами. Предки верили, что вилы могут отогнать злые силы, болезни и всякую нечисть.

Что нельзя делать 17 сентября

1. Нельзя 17 сентября путешествовать и ездить в далекие поездки. Если вам нужно все же уехать, то лучше прочитать молитву Богородице.

2. Нельзя 17 сентября ничего поднимать с земли. Такие вещи могут притянуть беды. Особенно это касается денег и монет.

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Приметы 17 сентября

  • Если в этот много орехов, а грибов мало, то зима будет снежной и суровой.
  • Если идет дождь, то осень будет сухой.
  • Если филин громко ухает, а заяц забежал в деревню, то будет пожар.
  • Если приснился сон в ночь на 17 сентября, то он исполнится в течение 20 дней.

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