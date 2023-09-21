Какие вещи нужно выбросить 22 сентября, чтобы избавиться от болезней: приметы дня

Что нельзя делать 22 сентября. Строгие приметы и важные запреты, которые сохранят красоту и здоровье.

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Что нельзя делать 22 сентября / фото: pexels

22 сентября церковь почитает память праведных Иоакима и Анны. Также в этот день празднуют Поднесеньев день или Осеннее равноденствие.

Что можно делать 22 сентября

В этот день можно провести ритуал, чтобы забеременеть и легко родить. Бездетная женщина пекла пирог и угощала им многодетную семью.

22 сентября нужно умыться утренней водой. Предки верили, что это принесет здоровье и благополучие.

В этот день нужно выбросить все старые вещи. Таким образом вы отпугнете все болезни.

Что нельзя делать 22 сентября

1. Нельзя 22 сентября сквернословить. Если нарушить этот запрет, то вам может настигнуть несчастье.

2. Нельзя 22 сентября одалживать деньги или давать кому-то в долг. Считается, что любые финансовые сделки в этот день приведут к беде.

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3. Нельзя 22 сентября засыпать под светом луны. Это может лишить вас красоты и здоровья. Лучше закрыть окна шторами.

4. Нельзя 22 сентября переезжать в новый дом. Там вас может повстречать беда.

Приметы 22 сентября

Если выпал первый снег, то урожай будет плохим.

Если хвойные деревья не сбросили иголки, то зима будет снежной.

Если листья с вишни не опали, то будет тепло.

Если деревья покрыты паутиной, то осень будет теплой.

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