Какой водой нельзя умываться 21 сентября: приметы и строгие запреты дня

Что нельзя делать 21 сентября. Важные приметы и запреты, которые защитят от проблем.

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Что нельзя делать 21 сентября / фото: pexels

21 сентября церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день отмечается один из 12 церковных праздников, которые посвящены событиям земной жизни Богоматери и Иисуса Христа.

Что можно делать 21 сентября

В этот день нужно сходить в церковь. Особенно в этот день помощи у Богородицы просят бездетные женщины.

21 сентября нужно помочь нуждающимся. Это может привлечь счастье и благополучие.

В этот день можно сжечь старую одежду и обувь. Предки считали, что это предотвратит болезни.

Что нельзя делать 21 сентября

1. Нельзя 21 сентября умываться водой из-под крана. Лучше обмыть лицо у ближайшего водоема. Это сохранит здоровье и красоту.

2. Нельзя 21 сентября ходить босяком. Предки верили, что это притянет многие болезни.

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3. Нельзя 21 сентября резать хлеб ножом. Также не стоит пользоваться иглами, ножницами или лезвием. Стричься и бриться лучше в другой день, чтобы не притянуть проблемы.

4. Нельзя 21 сентября подметать и вытирать пыль. Предки боялись, что это может "вымести" счастье.

Приметы 21 сентября

Если на улице сильный ветер, то зимой будет мало снега.

Если небо в тучах, то зима будет холодной.

Если птицы летают высоко, то тепло продлиться до зимы.

Если птицы летают низко, то скоро будет морозно.

Если с деревьев опали все листья, то зима наступит рано.

Если шерсть у зайцев побелела, то скоро наступит зима.

Если зайцы роют норы, то зима будет суровой.

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