"Могут убить": названы самые опасные комнатные растения

Растение монстера / pixabay

Известная врач Елена Малышева и ведущие эксперты назвали популярные комнатные растения, которые могут быть опасны для человека.

Как отмечают эксперты, в их число вошли диффенбахия, монстера и антуриум.

В частности, сок и выделения диффенбахии ядовиты и при попадании на слизистую могут вызывать отеки. По словам медика, подобные последствия вызывает оксалат кальция, который содержится в растении.

Еще одним ядовитым, но популярным комнатным растением является монстера.

В ней также есть оксалат кальция, однако, помимо этого, ночью оно выделяет большое количество углекислого газа.

Реклама

Антуриум, в свою очередь, содержит вещества, которые стимулируют выработку гистамина при попадании на кожу, из-за чего у человека возникает аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока и смерти.

Антуриум / pixabay

"Наш совет: никакие растения не выставлять в школах", — отметила телеведущая.

Такие растения нельзя держать в спальне и детских комнатах, поскольку, даже если они безопасны, на крупных листьях скапливается большое количество пыли, а в грунте - грибок.

Читайте такжеОчень опасна: почему нельзя держать фиалку в доме