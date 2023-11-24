Можно ли давать через порог: что говорит древняя примета

Если неправильно передать какую-то вещь другому человеку, есть риск навлечь беду на себя или на него.

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Можно ли давать через порог/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Очень многие приметы связаны с разными вещами, которыми мы пользуемся практически каждый день. Также немало примет есть относительно того, как именно правильно отдать или передать какие-то вещи другим людям, чтобы не навредить ни себе, ни им. Ведь в древних верованиях заложено, что каждая вещь, которой мы пользуемся, хранит в себе частичку нашей энергетики. И если неправильно с этим предметом обращаться или передать его другому человеку неправильным образом, это может обернуться негативными последствиями.

Например, издавна существует примета, что нельзя ничего передавать кому-то, если вы с этим человеком стоите по разные стороны одного порога. Что будет если передавать через порог? Наши предки верили, что порог является границей между миром живых и миром мертвых, и эти миры имеют разную энергетику. Поэтому, когда вы передаете кому-то вещь именно таким образом, есть риск неправильно установить контакт с человеком, который получает от вас эту вещь. В дальнейшем между вами могут возникать ссоры и разногласия.

Но это не единственная причина, почему так делать не стоит. Также в древности считали, что при передаче кому-то чего-то через порог человек отдает свой успех и богатство.

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Также существует поверье, что под порогом живут злые духи, которые способны украсть не только финансовый успех и счастье, но и человеческую душу.

Тогда как правильно передавать вещи другим людям? Если вам надо отдать что-то кому-то просто в руки, то либо пригласите этого человека пройти внутрь, либо переступите порог и выйдите к нему.

Что делать, если передал через порог

Если так случилось, что либо вы передали через порог, либо вам кто-то что-то передал, то от этой вещи нужно избавиться. Как верили наши предки, такая вещь способна принести несчастье.

Можно ли разговаривать через порог

Также существует поверье, в котором говорится, что нельзя разговаривать, стоя с человеком по разные стороны порога. Как мы упоминали ранее, считается, что порог отделяет наш мир от загробного мира. Поэтому не стоит разговаривать через порог, чтобы не потревожить потусторонний мир. Это чревато возникновением ссор и серьезных конфликтов.

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