Можно ли убирать в день Варвары: важные приметы 4 декабря

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день яркий закат
- Можно ли заниматься уборкой в этот день
- Что нужно съесть 4 декабря
4 декабря церковь почитает память святой великомученицы Варвары. Как сообщает Главред, она была дочерью язычника Диоскора. Отец запер Варвару в башне, чтобы защитить от влияния мира.
Варвара узнала о христианстве и решила принять крещение. Отец узнал о вере дочери и сдал её правителю.
Варвару арестовали и подвергли жестким пыткам. Девушка не отказалась от веры, после чего её казнили. Диоскор сразу же поплатился за такой поступок, в него ударила молния.
Что можно делать 4 декабря
- В этот день нужно молиться. Святая Варвара считается женской заступницей, которая поможет решить семейные неурядицы, принесет в дом мир и благополучие.
- В этот день нужно налепить вареники с маком или испечь пироги с маком, угостив ими всю семью. Считается, что это защитит близких от болезней.
- В этот день нужно готовиться к Рождеству. Незамужние девушки могут гадать на будущего мужа.
Что нельзя делать 4 декабря
1. Нельзя 4 декабря мужчинам ругать своих жен. Предки верили, что тогда у них начнутся проблемы со здоровьем.
2. Нельзя 4 декабря употреблять продукты животного происхождения. Это связано с продолжением Рождественского поста.
3. Нельзя 4 декабря женщинам заниматься рукоделием и домашними делами.
Приметы 4 декабря
- Если в этот день яркий закат, то погода будет солнечной и ясной.
- Если в этот день облачно, то будут снегопады.
- Если в этот день дым стелется вниз, то будет потепление.
- Если в этот день сильный мороз, то лето будет жарким.
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Что стоит учитывать читателю
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