Можно ли убирать в день Варвары: важные приметы 4 декабря

Что нельзя делать 4 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия и здоровья.

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Что нельзя делать 4 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день яркий закат

Можно ли заниматься уборкой в этот день

Что нужно съесть 4 декабря

4 декабря церковь почитает память святой великомученицы Варвары. Как сообщает Главред, она была дочерью язычника Диоскора. Отец запер Варвару в башне, чтобы защитить от влияния мира.

Варвара узнала о христианстве и решила принять крещение. Отец узнал о вере дочери и сдал её правителю.

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Варвару арестовали и подвергли жестким пыткам. Девушка не отказалась от веры, после чего её казнили. Диоскор сразу же поплатился за такой поступок, в него ударила молния.

Что можно делать 4 декабря

В этот день нужно молиться. Святая Варвара считается женской заступницей, которая поможет решить семейные неурядицы, принесет в дом мир и благополучие.

В этот день нужно налепить вареники с маком или испечь пироги с маком, угостив ими всю семью. Считается, что это защитит близких от болезней.

В этот день нужно готовиться к Рождеству. Незамужние девушки могут гадать на будущего мужа.

Что нельзя делать 4 декабря

1. Нельзя 4 декабря мужчинам ругать своих жен. Предки верили, что тогда у них начнутся проблемы со здоровьем.

2. Нельзя 4 декабря употреблять продукты животного происхождения. Это связано с продолжением Рождественского поста.

3. Нельзя 4 декабря женщинам заниматься рукоделием и домашними делами.

Приметы 4 декабря

Если в этот день яркий закат, то погода будет солнечной и ясной.

Если в этот день облачно, то будут снегопады.

Если в этот день дым стелется вниз, то будет потепление.

Если в этот день сильный мороз, то лето будет жарким.

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