Почему 23 ноября нужно говорить как можно тише: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 23 ноября. Строгие запреты и старые приметы, которые смогут уберечь от безденежья и беды.

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Что нельзя делать 23 ноября / фото: pexels

23 ноября церковь почитает память епископа Амфилохия Иконийского. Он родился в набожной христианской семье и мечтал стать адвокатом. Однако позже он посвятил себя служению Богу. Амфилохий поселился в пустине, выращивал для себя овощи и фрукты.

Позже его избрали епископом. Он считается одним из Отцов церкви. Святой создал Иконийский сад, написал сочинение, в котором осветил науку Церкви о Святом Духе. Он имел дар исцеления молитвой.

Что можно делать 23 ноября

В этот день нужно умыться капустным отваром. Предки верили, что он принесет не только здоровье, но и удачу в финансовых делах.

В этот день нужно надеть украшение с сапфиром. Считается, что этот камень принесет удачу и станет настоящим талисманом.

В этот день стоит отказаться от домашней еды. Речь идет о молодых девушкам. Если они привязаны к родительскому дому, то могут не выйти замуж.

Что нельзя делать 23 ноября

1. Нельзя 23 ноября ругаться и думать о негативе. Это может притянуть нечистую силу.

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2. Нельзя 23 ноября надевать новые вещи и обувь. Это может принести разлад в отношениях.

3. Нельзя 23 ноября ходить непричесанным. Это может сделать судьбу запутанной, будет тяжело стать на свой истинный путь.

4. Нельзя 23 ноября громко разговаривать. Это может спугнуть удачу.

Приметы 23 ноября

Если воробьи поют громко, то будет скорое потепление.

Если выпало много снега, то зима будет теплой.

Если на дороге много грязи, то зима будет морозной.

Если погода ветреная, то будет похолодание и метели.

Если над землей туман, то будет потепление.

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