Почему 23 ноября нужно говорить как можно тише: приметы и запреты дня

23 ноября церковь почитает память епископа Амфилохия Иконийского. Он родился в набожной христианской семье и мечтал стать адвокатом. Однако позже он посвятил себя служению Богу. Амфилохий поселился в пустине, выращивал для себя овощи и фрукты.
Позже его избрали епископом. Он считается одним из Отцов церкви. Святой создал Иконийский сад, написал сочинение, в котором осветил науку Церкви о Святом Духе. Он имел дар исцеления молитвой.
Что можно делать 23 ноября
- В этот день нужно умыться капустным отваром. Предки верили, что он принесет не только здоровье, но и удачу в финансовых делах.
- В этот день нужно надеть украшение с сапфиром. Считается, что этот камень принесет удачу и станет настоящим талисманом.
- В этот день стоит отказаться от домашней еды. Речь идет о молодых девушкам. Если они привязаны к родительскому дому, то могут не выйти замуж.
Что нельзя делать 23 ноября
1. Нельзя 23 ноября ругаться и думать о негативе. Это может притянуть нечистую силу.
2. Нельзя 23 ноября надевать новые вещи и обувь. Это может принести разлад в отношениях.
3. Нельзя 23 ноября ходить непричесанным. Это может сделать судьбу запутанной, будет тяжело стать на свой истинный путь.
4. Нельзя 23 ноября громко разговаривать. Это может спугнуть удачу.
Приметы 23 ноября
- Если воробьи поют громко, то будет скорое потепление.
- Если выпало много снега, то зима будет теплой.
- Если на дороге много грязи, то зима будет морозной.
- Если погода ветреная, то будет похолодание и метели.
- Если над землей туман, то будет потепление.
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