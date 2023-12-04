Получите много денег: что положить под подушку 5 декабря, чтобы притянуть богатство

5 декабря церковь почитает память преподобного Саввы. Он родился в богатой и благочестивой семье в Каппадокии. С восьми лет он начал жить в монастыре и стал строгим и порядочным сподвижником. В юности он смог получить монашество, а в 16 лет пошел в Палестину для поклонения святым местам. Там он получил предсказание, что станет великим человеком. Савва открыл еще несколько обителей, больниц и приютов для бедных.
Что можно делать 5 декабря
- В этот день под подушку можно положить монету. Считалось, что она привлечет в жизнь изобилие и удачу.
- В этот день стоит устроить себе полноценный выходной. Предки откладывали все дела, даже домашние.
- В этот день можно идти свататься. Считается, что такая молодая семья проживет долгую и счастливую семейную жизнь.
Что нельзя делать 5 декабря
1. Нельзя 5 декабря браться за новую работу. Она не принесет ничего кроме проблем.
2. Нельзя 5 декабря злословить, если отправляетесь в дальний путь. Предки верили, что этот помешает добраться к пункту назначения.
3. Нельзя 5 декабря мыть голову. Этот запрет относится к беременным женщинам. Считалось, что из-за это ребенок может родиться с плохой памятью.
4. Нельзя 5 декабря планировать важные дела. Это может привести к проблемам на работе.
Приметы 5 декабря
- Если в этот день снег начал таять, то в ближайшие дни будет потепление.
- Если в этот день белки спускаются с деревьев, то будет оттепель.
- Если в печи трещат поленья, то погода будет холодной.
- Если дым стелется вниз, то будет непогода.
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