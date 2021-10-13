Приметы на 14 октября: что нельзя делать женщинам на Покров Пресвятой Богородицы

Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы / pixabay

14 октября церковь отмечает большой православный праздник Покров Пресвятой Богородицы. В праздник Покровы есть много примет, особенно для женщин, которые нужно строго соблюдать.

14 октября категорически нельзя грустить, думать о плохом и наговаривать на людей. Считается, что плохое настроение может сопровождать вас в течение следующего года.

А вот чем веселее вы проведете праздник Покровы 14 октября, тем счастливее будете.

Самым важным запретом на Покров Пресвятой Богородицы для женщин считается, что нельзя прогонять гостей с порога. Если к вам пришли гости - угостите их как можно богаче. Чем пышнее стол - тем больше достатка в течение года.

Что нельзя делать 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы

Нельзя работать в поле.

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Нельзя заниматься хозяйством.

Нельзя убирать в доме и готовить сложные блюда.

Нельзя делать ремонт.

Нельзя брать деньги в долг и одалживать.

Нельзя ходить в салон красоты.

Приметы на 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы

Если на Покров тепло, также будет и зимой;

Если на Покров холода, то ждать морозной зимы;

Восточный или западный ветер – к суровой зиме;

Южный ветер – к мягкой зиме;

Улетели журавли – к холодной зиме;

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