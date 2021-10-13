Приметы на 14 октября: что нельзя делать женщинам на Покров Пресвятой Богородицы

Чем веселее вы проведете праздник Покровы 14 октября, тем счастливее будете.
14 октября церковь отмечает большой православный праздник Покров Пресвятой Богородицы. В праздник Покровы есть много примет, особенно для женщин, которые нужно строго соблюдать.
14 октября категорически нельзя грустить, думать о плохом и наговаривать на людей. Считается, что плохое настроение может сопровождать вас в течение следующего года.
А вот чем веселее вы проведете праздник Покровы 14 октября, тем счастливее будете.
Самым важным запретом на Покров Пресвятой Богородицы для женщин считается, что нельзя прогонять гостей с порога. Если к вам пришли гости - угостите их как можно богаче. Чем пышнее стол - тем больше достатка в течение года.
Что нельзя делать 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы
Нельзя работать в поле.
Нельзя заниматься хозяйством.
Нельзя убирать в доме и готовить сложные блюда.
Нельзя делать ремонт.
Нельзя брать деньги в долг и одалживать.
Нельзя ходить в салон красоты.
Приметы на 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы
Если на Покров тепло, также будет и зимой;
Если на Покров холода, то ждать морозной зимы;
Восточный или западный ветер – к суровой зиме;
Южный ветер – к мягкой зиме;
Улетели журавли – к холодной зиме;
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