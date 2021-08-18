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Приметы на 19 августа: что нельзя делать на Яблочный Спас 2021

18 августа 2021, 19:37

На Яблочный Спас нельзя заниматься строительством, работать в поле, по дому и в огороде.

Что нельзя делать на Яблочный Спас 2021
Что нельзя делать 19 августа / pixabay

Ежегодно 19 августа в церковном календаре отмечается большой праздник - Преображение Господне, а также самый важный Яблочный Спас.

В эти дни идет Успенский пост, один из самых строгих в церкви.

Ранее, наши предки в этот день отмечали праздник урожая, но со временем христианские праздники стали вытеснять языческие. В этот день стоит обязательно сходить в церковь. Освятить на Яблочный Спас - фрукты нового урожая.

Большинство традиций в этот день связаны, конечно же, с яблоками. На этот праздник можно собирать плоды и заготавливать на зиму: варить компоты, сушить, консервировать.

Также хозяйки обязательно должны испечь яблочный пирог или блины. Освещенными яблоками нужно угощать всех знакомых, друзей, соседей. В день Спаса они обладают особой силой.

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Чего нельзя делать 19 августа на Яблочный Спас

Нельзя есть яблоки до освещения в церкви. Считалось, что отведать вкусный урожай можно лишь после благодарения Бога за все дары.

На Яблочный Спас нельзя заниматься строительством, работать в поле, по дому и в огороде. Также не стоит рукодельничать, убираться, стирать и шить.

К насекомым в это день - особое почтение, поэтому ни в коем случае не стоит убивать или прогонять их.

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Под запретом - шумные вечеринки и гулянья, стоит помнить, что Успенский пост все еще идет.

На Яблочный Спас не разрешается купаться, иначе можно потревожить русалок и водяных. В таком случае беда придет в семью.

Приметы 19 августа на Преображение Господне

Если день сухой, то и осень таковой будет.

Если дождь идет - жди суровой зимы.

После Яблочного Спаса озимые засеваются.

На руку села муха - к удаче.

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приметы Преображение Господне Яблочный Спас
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