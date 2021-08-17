Что можно есть на Преображение Господне 2021: меню и вкусные рецепты

Кутья на Преображение Господне / ua.depositphotos

В 2021 году 19 августа отмечается большой церковный праздник - Преображение Господне. Также православная церковь отмечает в этот день самый важный Спас - Яблочный. В это день существует немало примет, запретов, суеверий и главное - это правило питания на Преображение. Так-как еще идет Успенский пост 2021, то 19 августа действует запрет на определенные продукты питания.

В этот день принято посещать церковь и освещать фрукты и мед нового урожая. Также многие интересуются вопросом, можно ли ходить на кладбище на Преображение и Яблочный Спас. Да, после литургии в храме, семьи могут отправляться на кладбище помянуть умерших родственников.

В Преображение Господне принято подавать на стол - яблоки нового урожая, груши, виноград и другие фрукты. Также в этот день обязательно за праздничным столом должен быть мед и орехи .

На Преображение Господне стоит обязательно приготовить кутью щедро сдобренную медом, который освяти в церкви. А еще хозяйки старались вечером на Яблочный Спас сделать сухофрукты из яблок и Груш, которые потом берегли до самого Рождества 7 января. Также старались сохранить со Спаса мак и освященную пшеницу, без которых не обойтись при приготовлении главного блюда Святого вечера — кутьи.

Главред составил меню на Преображение Господне 2021 и рецепты на Яблочный спас 19 августа.

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Кутья на Яблочный Спас

Вам понадобится:

пшеница – 2 стакана

мак - 100 г

мед – 50 мл

Чтобы кутья на Преображение Господне получилась вкусной и сытной, стоит пшеницу замочить на ночь или оставить в воде на пару часов.

После того, как пшеница на кутью замочилась, ее стоит хорошо промыть, залить горячей водой и поставить на огонь вариться примерно час.

Пока готовится пшеница на кутью, приготовим мак нового урожая, который освятить на Маковея.

Мак на кутью на Преображение Господне стоит залить водой так, чтобы вода целиком покрыла зернышки. Затем ставим на огонь и ждем пока закипит. Варить мак нужно примерно 20 минут, поглядывая.

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Как только мак готов, его нужно перетереть. К этому времени уже готова пшеница на кутью. Соединяем мак и кашу и щедро заправляем медом. Можно добавить горсть орехов. Все перемешиваем и оставляем на пару часов, чтобы кутья на Преображение Господне 2021 была вкуснее.

Рецепт постной рыбы на Преображение Господне

Вам понадобится:

скумбрия - 600 гр

яйцо - 1 шт.

соль - 1 кг. гр.

вода - 2 стол. л.

лимон - 1 шт.

петрушка - 20 гр

оливковое масло - 1 стол.л.

специи - по вкусу.

Скумбрию моем и очищаем, если она у вас замороженная, то хорошо размораживаем. Лимон вымойте и обдайте кипятком.

Скумбрию стоит брать средних размеров на такое количество соли. Поскольку по рецепту скумбрия запекается с головой и хвостом, не стоит брать сильно маленькую или крупную рыбу.

Рыбу вымойте и обсушите салфетками. Далее свежую зелень хорошо промойте и также обсушите и мелко ее нарежьте. Переложите зелень в миску и заправьте ее оливковым маслом. Лимон разрежьте пополам, половину нарежьте дольками, а половину выжмите сок.

Яйцо стоит хорошо помыть и отделить яичный белок от желтка.

Килограмм соли насыпьте в глубокую миску и добавьте туда сырой яичный белок, влейте две ложки воды, перемешайте. Соль должна стать достаточно влажной. Если воды мало, долейте еще, но не переусердствуйте.

Форму для запекания застелите пергаментной бумагой и выложите немного соли.

Возвращаемся к рыбе. Хорошо ее полейте соком лимона и по желанию приправами.

Брюшко скумбрии наполните зеленью, смешанной с оливковым маслом. Добавьте нарезанные дольки лимона.

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Выложите на деко скумбрию для запекания и укутайте рыбу со всех сторон, оставшейся солью.

Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте скумбрию на праздничный стол Преображения Господнего примерно 20-40 минут.