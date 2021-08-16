Преображение Господне 2021: дата, традиции и запреты праздника

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Христиане православной церкви чтят праздник Преображения Господня 19 августа. Этот день входит в число 12 наиболее почитаемых религиозных событий. В народе его называют Второй или Яблочный Спас.

Как отмечают Яблочный Спас и что нужно сделать, чтобы исполнились все желания, читайте в нашем материале: Когда Яблочный Спас 2021: традиции и обычаи, что нельзя делать в этот день, молитва.

Преображение Господне: история праздника

Полное название праздника Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Он считается третьим, после Рождества и Пасхи. В этот день православные христиане чтят день, когда на горе Фавор апостолы Петр, Иаков и Иоанн лицезрели благодатное Преображение Господа. Это был момент истины, что Иисус является Сыном Божьим. Через 40 дней после этого события он был казнен.

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Преображение Господне: традиции, что можно святить в церкви

Согласно поверью, спустившись с горы после явления апостолам, Иисус велел народу собирать яблоки и освящать их в церкви.

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К тому же, август – это период сбора урожая. Поэтому все дары природы – фрукты, овощи и мед люди несли в церковь в праздник Преображения Господня. Наши предки праздновали Яблочный Спас, подавая на стол щедрое угощенье и блюда из яблок: пироги, блины, варенье. Однако яства на столе должны быть постными – в это время продолжается Успенский пост, который продлится до 27 августа.

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Также в этот день, откусывая первое яблоко нового урожая, гадали на будущее. Если плод был сладким – ждать благополучия и достатка. Кислый – к затруднениям. Нужно было есть яблоки с медом. С первым кусочком загадывать сокровенное желание - энергия этого дня поможет ему сбыться.

Плоды яблочного дерева также было принято оставлять на могилах умерших родственников и раздавать нуждающимся.

Что нельзя делать 19 августа

Как и любой другой религиозный праздник, Преображение Господне связано с некоторыми запретами. В этот день запрещается:

выполнять домашнюю работу - шить, вязать, убирать;

ругаться, ссориться и сквернословить – это может отвернуть Божью благодать;

есть яблоки в одиночку – чем больше плодов вы разделите с окружающими, тем лучше;

убивать насекомых – этим можно накликать в дом беды и несчастья.

19 августа в храмах по всей стране проходят Божественные литургии. В этот день принято молиться об укреплении в вере и избавления от грехов.