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Когда Яблочный Спас 2021: традиции и обычаи, что нельзя делать в этот день, молитва

12 августа 2021, 15:47

Зачем наши предки вязали колосья в пучок и что обещало исполнение заветных желаний, расскажет Главред

Яблочный Спас 2021
Яблочный Спас 2021 / pro.berdiansk.biz

Медовый Спас 14 августа открывает череду любимых в народе праздников. После Первого Спаса православные христиане отмечают Яблочный Спас 19 августа. Это народное название праздника Преображения Господня. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, а люди несут на освящение дары природы.

О том, как отмечать Успение Богородицы, читайте в нашем материале: Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции.

Яблочный Спас: традиции праздника

Средина августа – пора сбора урожая фруктов и овощей. В эти дни природа особенно балует людей плодами яблок, груш и слив. В этот день на стол подавались угощения из яблок: пироги, компоты и блины. Тесто хозяйки замешивали на муке и воде – в этот период продолжается Успенский пост.

В день Яблочного Спаса нужно было попробовать как можно больше фруктов. Считалось, что с первым кусочком яблока нужно загадывать желание – оно обязательно сбудется.

Что можно святить на Яблочный Спас:

  • яблоки, груши, виноград;
  • морковь, лук;
  • целебные травы;
  • мед и медовые соты.

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Яблочный Спас: обычаи

В этот день люди выходили в поле и связывали Дедову Бороду. Колоски пшеницы с поля связывали в большой пучок, который перевязывали красной нитью. Это действо сопровождалось веселыми песнями. Считалось, что обряд принесет щедрый урожай в следующем году.

Также существовало поверье, что если покружится в полночь на 19 августа вокруг дерева яблони можно сохранить красоту и молодость.

Яблочный Спас что можно и нельзя делать
Яблочный Спас что можно святить в церкви / znaj.ua

Этот день обладает особой магической силой. Незамужние девушки прибегали к любовной магии и приворотам. С помощью них можно было также отвадить назойливого поклонника. Также читались заговоры, уберегающие от порчи и привлекающие в дом достаток.

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Молитва на Преображение Господне

В этот день принято просить у Господа наставления на путь истинный, а также просить защиты и очищения от грехов и укрепления в вере.

Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Свете живый неприступнем, Сияние сый Славы Отчия и Образ Ипостаси Его! Егда прииде исполнение времен, Ты за милосердие неизреченное к падшему роду человеческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти. Обаче прежде Креста и вольныя страсти Твоея на горе Фаворстей преобразился еси в Божественней Славе Своей пред святыми Твоими ученики и Апостолы, мало скрыв плоти восприятие, да егда Тя узрят распинаема, и смерти предаваема, уразумеют убо страдание Твое вольное и Божество. Даруй же и нам всем, пречистыя Плоти Твоея Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умы взыти на Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго радования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков.

праздник Преображение Господне Яблочный Спас
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