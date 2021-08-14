Медовый Спас 2021: обряды, поздравления и милые картинки к празднику

Медовый Спас 2021 / niklife.com.ua

Православная церковь отмечает Медовый Спас 14 августа. В народе этот день также называется праздник Маковея, Первый Спас или Мокрый Спас. Этот христианский праздник ознаменовывает начало Успенского поста, который продлится до 28 августа.

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Медовый Спас: что можно делать

В день Первого Спаса в церковь на освящение принято нести мед, воду и букеты-обереги "маковейчики". Каждая хозяйка в этот день старается удивить домашних изысканными постными блюдами с добавлением меда и мака. Чем побаловать родных и близких на праздник Маковея, читайте тут: Что готовить на Медовый Спас 2021: вкусное меню и простые рецепты.

Обряды и поверья на Медовый Спас

Празднование Спасов уходит корнями в язычество. Предки почитали бога Спаса и молились ему о щедром урожае.

Издавна считалось, что букет освященных трав калины, подсолнуха, руты, материнки, тирлич-травы, полыни и маковых головок обладает магическими свойствами. Оберег не только защищает жилище от нечистой силы и колдовства, но и помогает при бессоннице. Детям под подушки для хорошего и крепкого сна клали головки цветов мака.

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Согласно поверью, на Маковей женщинам прощаются все незамоленные грехи. "Первый Спас бабьи грехи замаливает", - говорили предки. Особенно в деле замаливания грехов было хорошо оказывать помощь вдовам и сиротам.

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Медовый Спас: картинки, поздравления и открытки

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

Не болеть чтоб круглый год,

Ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нём напомнит мед!

***

С Медовым Спасом поздравляю,

Желаю сладкой жизни вам,

Господь пускай вам помогает,

Хранит от бед, обид и драм.

Откройте сердце для молитвы,

Просите честно, от души,

Чисты пусть будут ваши мысли,

Намерения все хороши.

Добра вам, мира и достатка,

В семье — любви и понимания,

Успехов вам в благих делах,

Счастливых лет и процветания.

С Медовым Спасом поздравления

Медовый Спас картинки

***

На дворе Медовый Спас,

Поздравляем дружно вас,

Пусть сладка судьба, как мед,

Благодать в душе живет!

С Первым Спасом всех вокруг,

Пусть излечится недуг,

А священная водица

Поможет счастью возродиться!

Медовый Спас поздравления

***

Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю Вас и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым Вашу семью и Вас!

***

Пускай ваша жизнь будет сладка, как цветочный мед. И пускай будет полна достатка и благополучия, как пчелиные соты. Помолитесь, покреститесь, умойтесь святой водицей и встречайте светлый праздник медового спаса. Пускай сегодня в воздухе кружится дурманящий аромат меда и маковых пирогов, а в сердцах ваших пускай будет святость, всепрощение и любовь.

Медовый Спас открытки и поздравления

***

Поздравляю с Медовым Спасом. Пусть твоя жизнь наполнится нежным сладким медовым ароматом надежд. Пусть Боженька хранит твою семью от лиха и зависти. Я от души желаю мира, счастья и здоровья. Желаю, чтобы каждый день был упоительным и добрым. Желаю, чтобы каждая мысль была светлой, каждый поступок — хорошим, а каждая улыбка — искренней.

***

С Медовым Спасом! Желаю медового счастья в жизни, медовой сладкой любви, медовых надежд и медовой услады. Пусть Господь убережёт тебя от невзгод и непогод, пусть душа твоя всегда находит спасение у берегов отрады, пусть сердце твоё браво бьётся в ритме вдохновения.

Медовый Спас картинки и открытки

Медовый Спас поздравления

С праздником Маковея картинки