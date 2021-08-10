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Что готовить на Медовый Спас 2021: вкусное меню и простые рецепты

10 августа 2021, 13:04

На Медовый Спас пекут пироги с медом и маком, а с этими рецептами ваш праздник Маковея 2021 будет вкуснее и уютнее.

Маковый рулет рецепт
Маковый рулет / pixabay

Ежегодно 14 августа отмечается Медовый Спас. К этому времени уже почти весь урожай поспел, и именно праздник Маковея-2021 сопровождался широким застольем.

Так как начинается Успенский пост, то блюда для праздника Медового спаса готовятся и едятся по определенным правилам.

Все блюда должны быть постными, и в составе должен находиться мед. А еще именно в Медовый Спас принято угощять друзей и соседей блюдами, которые приготовили вы сами.

Главред составил меню и рецепты на Медовый Спас 2021.

Блинный пирог Медовый Спас

Вам понадобиться:

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  • мед (жидкий) – 1,5 стакана,
  • лимон (крупный) – 1 шт.,
  • корица – 1/2 чайной ложки.
  • сахарная пудра – 3 столовых ложки.

Вам нужно испечь примерно 20 блинов, конечно если вы придерживаетесь Успенского поста, то блины должны быть без яиц. Блины должны быть не очень тонкими. Каждый блин слегка смазывайте растопленным сливочным маслом.

Смешайте мед с натертой цедрой лимона, добавьте корицу и 1 чайную ложку лимонного сока. Если хотите, чтобы лимон чувствовался отчетливее, то количество сока можно увеличить.

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Каждый блинчик смазываем нашим кремом и формируем блинный торт на Медовый спас. Дайте настояться 15-20 минут. Перед подачей обсыпьте торт сахарной пудрой со всех сторон.

Традиционный маковый рулет на Спас - рецепт

Вам понадобиться:

  • 2 штуки яйца
  • 50 грамм сахар
  • 6 грамм дрожжи
  • 150 грамм масло сливочное
  • 0.5 стаканов молоко
  • 1 щепотка соль
  • 150 грамм мак

В глубокую миску наливаем молоко, высыпаем дрожжи и оставляем минут на десть растворяться. Просеиваем отдельно хорошо муку и добавляем соль и сахар по рецепту.

Добавляем воду и начинаем замешивать тесто. Вливаем дрожжи, растопленное в сотейнике сливочное масло на среднем огне, соль и все перемешиваем.

Тесто на маковый рулет должно быть упругое, постоянно присыпаем его мукой, оно не должно в итоге прилипать к рукам.

Формируем комочек теста и оставляем в глубокой миске, края смазываем растительным маслом. Оставляем в теплом месте на некоторое время, тесто должно подойти и увеличиться в два раза.

Готовим маковую начинку для рулета. Мак заливаем кипятком, даем ему постоять, с помощью блендера мак измельчаем почти в пюре. Всыпаем в готовый мак сахар.

Тесто уже подошло. Раскатываем тесто для макового рулета в большой пласт, толщина которого полтора сантиметра. Выложите на него готовую начинку и сверните в рулет.

Духовку разогреть заранее до 180 градусов, смазываем посуду, где будет выпекаться наш маковый рулет растительным маслом и отправляем в духовку на 40 минут. Поднявшийся рулет смазываем взбитым яйцом и продолжайте запекать до готовности.

Морковный салат с медом

Вам понадобиться:

  • морковь — 2 шт (крупные)
  • соевый соус - 1-2 ст. л.
  • жидкий мед — 11,5 ст. л.
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • вода — 1-2 ст. л.

Морковь очищаем и натираем на крупной терке. Разогреваем сковородку и обжариваем на оливковом масле натертую морковь пару минут.

Если любите чеснок, то мелко нарезаем чеснок, добавляем мед и соевый соус, перемешаете все ингредиенты и добавьте к морковке в сковороду соус. Тушите пару минут под крышкой.

Подавать вкусный морковный салат можно к рыбе или мясу. В данном случаи идет Успенский пост, потому вкусную морковь можно приготовить к постому рецепту рыбы.

Медовый спас рецепты Успенский пост
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