Притянутся беды и проблемы: что категорически нельзя выносить из дома 4 ноября

Что можно делать 4 ноября. Приметы и запреты, которые уберегут от нечистой силы.

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Что нельзя делать 4 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если увидели много мышей

Зачем нужно рисовать кресты над окнами и дверью

Что нельзя выносить из дома 4 ноября

4 ноября церковь почитает память святого преподобного Иоакинтия Великого. Как сообщает Главред, он родился в благочестивой семье и с детства захотел посвятить жизнь служению Богу.

Иоакинтий быстро стал известен своей верой, любовью к Богу и добродетелями. Он вел подвижнический и суровый образ жизни. Он стал духовным лидером среди монастырей, а после - архиепископом Сербии.

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Иоакинтий славился чудесами и молитвами. Многие видели, как люди исцелялись после его молитв. У него также был дар прозорливости. Его смерть стала трагическим событием для всех, кто его знал.

Что можно делать 4 ноября

В этот день нужно нарисовать мелом кресты над окнами и дверями. Предки верили, что это защитит дом от злых духов.

В этот день стоит провести день дома, не выходя на улицу. Встретиться стоит с родными. Это поможет наладить с ними отношения.

Что нельзя делать 4 ноября

1. Нельзя 4 ноября выходить на улицу. Предки верили, что по земле бродит нечистая сила.

2. Нельзя 4 ноября выбрасывать мусор и выносить что-то из дома. Считается, что это приведет к финансовым проблемам.

3. Нельзя 4 ноября заводить новые знакомства. Под их обликом может скрываться нечисть, которая принесет беды и несчастье.

Приметы 4 ноября

Если в этот день закат зеленоватого оттенка, то погода будет ясной и теплой.

Если в этот день много мышей, то зима будет холодной.

Если в этот день у Солнца белые круги, то будет снежная буря.

Если в этот день лужи покрыли лед, то в декабре будет много снега.

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