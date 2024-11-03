Притянутся беды и проблемы: что категорически нельзя выносить из дома 4 ноября

Что можно узнать:
- Что значит, если увидели много мышей
- Зачем нужно рисовать кресты над окнами и дверью
- Что нельзя выносить из дома 4 ноября
4 ноября церковь почитает память святого преподобного Иоакинтия Великого. Как сообщает Главред, он родился в благочестивой семье и с детства захотел посвятить жизнь служению Богу.
Иоакинтий быстро стал известен своей верой, любовью к Богу и добродетелями. Он вел подвижнический и суровый образ жизни. Он стал духовным лидером среди монастырей, а после - архиепископом Сербии.
Иоакинтий славился чудесами и молитвами. Многие видели, как люди исцелялись после его молитв. У него также был дар прозорливости. Его смерть стала трагическим событием для всех, кто его знал.
Что можно делать 4 ноября
- В этот день нужно нарисовать мелом кресты над окнами и дверями. Предки верили, что это защитит дом от злых духов.
- В этот день стоит провести день дома, не выходя на улицу. Встретиться стоит с родными. Это поможет наладить с ними отношения.
Что нельзя делать 4 ноября
1. Нельзя 4 ноября выходить на улицу. Предки верили, что по земле бродит нечистая сила.
2. Нельзя 4 ноября выбрасывать мусор и выносить что-то из дома. Считается, что это приведет к финансовым проблемам.
3. Нельзя 4 ноября заводить новые знакомства. Под их обликом может скрываться нечисть, которая принесет беды и несчастье.
Приметы 4 ноября
- Если в этот день закат зеленоватого оттенка, то погода будет ясной и теплой.
- Если в этот день много мышей, то зима будет холодной.
- Если в этот день у Солнца белые круги, то будет снежная буря.
- Если в этот день лужи покрыли лед, то в декабре будет много снега.
Что стоит учитывать читателю
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