Приводят к бедности: названы места, где категорически нельзя хранить деньги

Где нельзя хранить деньги / ua.depositphotos.com

Свои финансовые накопления люди не всегда готовы хранить в финансовых учреждениях. Деньги несут мощную энергетику и способны принести владельцу большую прибыль, или финансовые потери. Узнайте, где нельзя хранить деньги, чтобы не обеднеть.

Стеклянные банки. Нельзя хранить деньги в такой таре, так как там они лежат помятые и в беспорядке, а это приводит к накоплению негативной энергии. И в такой емкости деньги не дышат, утрачивают свою силу. Это приводит к уменьшению денежного потока.

Нельзя хранить деньги возле входных дверей – в ящиках, на полочке для ключей, в тумбочках у входа в жилье. При таком хранении они будут регулярно исчезать из семьи и нести негатив, так как деньгам будет некомфортно.

Хранить деньги под матрасом или под кроватью нельзя. Деньги в прямом смысле будут "спать" вместе с вами, денежный поток начнет тормозить и заставить их шевелиться будет очень сложно.

Нельзя хранить деньги в старых книгах. Деньги можно положить только в позитивную и добрую книгу, это поможет увеличить достаток и даже удвоить ваши сбережения.

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Нельзя хранить деньги скрученными, перевязанными резинкой. Деньги не любят тесноту, вместо позитивного накопления они начинают накапливать негатив.

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