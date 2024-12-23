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Рождественский Сочельник 2024: что категорически нельзя делать 24 декабря

Ангелина Подвысоцкая
23 декабря 2024, 22:18
506
Что можно делать 24 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды и проблем.
приметы
Что нельзя делать 24 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день белки сидят в дупле
  • Кого нельзя приглашать в гости в этот день
  • Чем нужно застелить стол 24 декабря

24 декабря церковь почитает память святой преподобномученицы Евгении. Также в этот день отмечают Рождественский Сочельник. Как сообщает Главред, Евгения родилась в знатной римской семье в Александрии. Ее отец был высокопоставленным чиновником, наместником Египта. Девушка получила блестящее образование и отличалась умственными способностями.

Евгения была язычницей, но позже заинтересовалась христианством. Она решила оставить светскую жизнь и посвятила себя Богу. Евгения молилась и даже присоединилась к одному из мужских монастырей, переодевшись в мужскую одежду. Вскоре она даже стала игуменом монастыря, все также скрывая свой пол.

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Одна женщина пыталась соблазнить Евгению, думая, что она мужчина. В итоге она обвинила девушку в притязаниях, после чего Евгении пришлось раскрыть свою тайну. В итоге девушка вернулась в свою семью, которая также приняла христианство. Она активно проповедовала веру, чем разгневала власти. Однажды её поймали, жестоко пытали и казнили мечом.

Что можно делать 24 декабря

  • В этот день можно гадать на будущую свадьбу.
  • В этот день нужно пойти в церковь на службу. Затем нужно собраться всей семьей за праздничным столом.
  • В этот день нужно помолиться. В молитвах просят Божьей милости, мира и благ.
  • В этот день нужно накрыть стол белой скатертью. На него нужно поставить сено и узвар. Также нужно попробовать все блюда, чтобы не голодать в течение года.
  • В этот день нужно угостить одиноких и нуждающихся людей.
  • В этот день нужно поставить на рождественский стол 12 постных блюд.

Что нельзя делать 24 декабря

1. Нельзя 24 декабря пересчитывать мелкие купюры и монеты. Иначе это принесет вам неудачу.

2. Нельзя 24 декабря нельзя употреблять пищу, можно только пить воду. Это связано с окончанием Рождественского поста.

3. Нельзя 24 декабря садиться за стол в черной одежде. При этом ужин можно начинать только после того, как взойдет первая рождественская звезда.

4. Нельзя 24 декабря приглашать друзей. Сочельник нужно провести только с семьей.

Приметы 24 декабря

  • Если в этот день снегопад, то на Новый год также будет снежно.
  • Если в этот день белки целый день сидят в дупле, то будет мороз.
  • Если в этот день вороны ведут себя беспокойно, то будет вьюга.
  • Если в этот день метель, то будет много меда.

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Что стоит учитывать читателю

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