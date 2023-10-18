Улетучится удача и достаток: что нельзя делать с подушками 20 октября - приметы

20 октября церковь почитает память святого великомученика Артемия Антиохийского. В народном календаре - Артемьев день. Во времена правления императора Константина Великого он был военачальником. В свое время он выступал против язычества и уничтожал языческие святыни и идолов. Артемий перенес в Константинополь мощи святых Андрея, Луки и Тимотея.
Когда к власти пришел Юлиан Отступник, Артемия арестовали. У него отобрали все имущество, а после этого приговорили к смерти и обезглавили.
Что можно делать 20 октября
- В этот день стоит заняться починкой заборов. Этим делом должны заняться мужчины. Женщины же, в свою очередь, должны приготовить запасы еды на зиму.
- В этот день можно устроить богатые пиршества. Стоит накормить едой военных и людей, связанных с этим делом.
Что нельзя делать 20 октября
1. Нельзя 20 октября жениться. Если же вы нарушаете этот запрет, то тогда в обувь молодоженам нужно положить по камушку. Если так не сделать, то брак может скоро распасться.
2. Нельзя 20 октября вытряхивать одеяла и подушки. Из-за этого вместе с пылью может улетучиться удача и достаток.
3. Нельзя 20 октября оставлять сломанный забор. Его стоит отремонтировать до конца дня. Иначе весь следующий год будет в бедности.
4. Нельзя 20 октября ходить на кладбище в темное время суток. Иначе можно навлечь беду на себя и родных.
Приметы 20 октября
- Если утром иней, то урожай будет плохой.
- Если недалеко от села воют волки, то зима будет морозной и лютой.
- Если в этот день погода холодная, то зима будет теплая.
- Если в этот день на лиственнице видно иголки, то в ближайшее время снегопадов не будет.
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