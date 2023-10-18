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Улетучится удача и достаток: что нельзя делать с подушками 20 октября - приметы

Ангелина Подвысоцкая
18 октября 2023, 15:13 обновлено 18 октября, 15:17
Что нельзя делать 20 октября: Очень старые приметы и запреты, которые сохранят достаток и удачу.
приметы, погода
Что нельзя делать 20 октября / фото: pixabay

20 октября церковь почитает память святого великомученика Артемия Антиохийского. В народном календаре - Артемьев день. Во времена правления императора Константина Великого он был военачальником. В свое время он выступал против язычества и уничтожал языческие святыни и идолов. Артемий перенес в Константинополь мощи святых Андрея, Луки и Тимотея.

Когда к власти пришел Юлиан Отступник, Артемия арестовали. У него отобрали все имущество, а после этого приговорили к смерти и обезглавили.

Что можно делать 20 октября

  • В этот день стоит заняться починкой заборов. Этим делом должны заняться мужчины. Женщины же, в свою очередь, должны приготовить запасы еды на зиму.
  • В этот день можно устроить богатые пиршества. Стоит накормить едой военных и людей, связанных с этим делом.

Что нельзя делать 20 октября

1. Нельзя 20 октября жениться. Если же вы нарушаете этот запрет, то тогда в обувь молодоженам нужно положить по камушку. Если так не сделать, то брак может скоро распасться.

видео дня

2. Нельзя 20 октября вытряхивать одеяла и подушки. Из-за этого вместе с пылью может улетучиться удача и достаток.

3. Нельзя 20 октября оставлять сломанный забор. Его стоит отремонтировать до конца дня. Иначе весь следующий год будет в бедности.

4. Нельзя 20 октября ходить на кладбище в темное время суток. Иначе можно навлечь беду на себя и родных.

Приметы 20 октября

  • Если утром иней, то урожай будет плохой.
  • Если недалеко от села воют волки, то зима будет морозной и лютой.
  • Если в этот день погода холодная, то зима будет теплая.
  • Если в этот день на лиственнице видно иголки, то в ближайшее время снегопадов не будет.

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приметы
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