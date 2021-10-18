Выбросите их прямо сейчас: какие вещи нельзя держать на кухне

Старые тряпки, изношенный веник, рваные полотенца притягивают к вам нищету.
Кухня - это не только место для приготовления пищи. Как отмечают эксперты, это символический очаг.
Некоторые вещи на кухне каждой хозяйки даже того не подозревая, могут привлечь в ваш дом горести, неудачи, бедность и болезни.
Нельзя хранить на кухне пустые бутылки, они притягивают в дом трудности. Чтобы не было финансовых проблем, не оставляйте пустые бутылки на столе - от ненужных избавьтесь.
Сломанные принадлежности для кухни, декоративная подставка под яйца, устаревшая бытовая техника - все эти предметы притягивают каждой хозяйке неприятности.
Старые тряпки, изношенный веник, рваные полотенца притягивают к вам нищету. Как только они негодны для уборки выбросите их.
Сухоцветы никогда нельзя держать на кухне. Такие цветы несут негатив и забирают энергетику хозяйки.
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