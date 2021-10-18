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Выбросите их прямо сейчас: какие вещи нельзя держать на кухне

18 октября 2021, 23:32

Старые тряпки, изношенный веник, рваные полотенца притягивают к вам нищету.

кухня
Что нельзя хранить на кухне / ua.depositphotos.com

Кухня - это не только место для приготовления пищи. Как отмечают эксперты, это символический очаг.

Некоторые вещи на кухне каждой хозяйки даже того не подозревая, могут привлечь в ваш дом горести, неудачи, бедность и болезни.

Нельзя хранить на кухне пустые бутылки, они притягивают в дом трудности. Чтобы не было финансовых проблем, не оставляйте пустые бутылки на столе - от ненужных избавьтесь.

Сломанные принадлежности для кухни, декоративная подставка под яйца, устаревшая бытовая техника - все эти предметы притягивают каждой хозяйке неприятности.

Старые тряпки, изношенный веник, рваные полотенца притягивают к вам нищету. Как только они негодны для уборки выбросите их.

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Сухоцветы никогда нельзя держать на кухне. Такие цветы несут негатив и забирают энергетику хозяйки.

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