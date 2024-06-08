Жизнь изменится в лучшую сторону: что нужно сделать на рассвете 9 июня

9 июня церковь отмечает Воскресенье Слепорожденного. Как сообщает Главред, Иисус Христос открыл глаза тому, кто никогда не видел свет, так как родился слепым. Это считали настоящим чудом и Божьей милостью.
Также в этот день почитают память святого Кирилла, архиепископа Александрийского. Он был племянником Феофила, получил от него воспитание и образование. Кирилл стал преемником Феофила после его смерти, был известен своей борьбой против ересей. Он сыграл ключевую роль в развитии христианской доктрины.
Одним из важнейших событий в жизни Кирилла стало противостояние с Неосторием, который утверждал, что Деву Марию нельзя называть Богородицей, а только Христородицей. Тогда Нестория осудили и отлучили от Церкви на Эфесском соборе 431 года, который созвал Кирилл.
Что можно делать 9 июня
- В этот день нужно проснуться пораньше и встретить на улице рассвет. Считается, что в этот день солнечные лучи наполнят человека своей силой.
- В этот день нужно помолиться. У святого Кирилла стоит попросить исцеления от различных болезней.
Что нельзя делать 9 июня
1. Нельзя 9 июня разжигать костер возле домов. Предки верили, что это притянет нечистую силу, которая может устроить настоящий пожар.
2. Нельзя 9 июня говорить в слух планы на будущее. Из-за этого все может нарушиться.
3. Нельзя 9 июня убивать комаров. Это считается плохой приметой.
Приметы 9 июня
- Если в этот день много работают бобры, то скоро пойдет дождь.
- Если этим утром туман, то будет солнечная погода.
- Если в этот день собака плохо ест, то будет дождь.
- Если в этот день много ягод, то будет очень холодная зима.
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