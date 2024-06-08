УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Жизнь изменится в лучшую сторону: что нужно сделать на рассвете 9 июня

Ангелина Подвысоцкая
8 июня 2024, 16:03
208
Что нельзя делать 9 июня. Строгие приметы и запреты, которые убережет от нечистой силы.
приметы
Что нельзя делать 9 июня / фото: pixabay

9 июня церковь отмечает Воскресенье Слепорожденного. Как сообщает Главред, Иисус Христос открыл глаза тому, кто никогда не видел свет, так как родился слепым. Это считали настоящим чудом и Божьей милостью.

Также в этот день почитают память святого Кирилла, архиепископа Александрийского. Он был племянником Феофила, получил от него воспитание и образование. Кирилл стал преемником Феофила после его смерти, был известен своей борьбой против ересей. Он сыграл ключевую роль в развитии христианской доктрины.

Одним из важнейших событий в жизни Кирилла стало противостояние с Неосторием, который утверждал, что Деву Марию нельзя называть Богородицей, а только Христородицей. Тогда Нестория осудили и отлучили от Церкви на Эфесском соборе 431 года, который созвал Кирилл.

видео дня

Что можно делать 9 июня

  • В этот день нужно проснуться пораньше и встретить на улице рассвет. Считается, что в этот день солнечные лучи наполнят человека своей силой.
  • В этот день нужно помолиться. У святого Кирилла стоит попросить исцеления от различных болезней.

Что нельзя делать 9 июня

1. Нельзя 9 июня разжигать костер возле домов. Предки верили, что это притянет нечистую силу, которая может устроить настоящий пожар.

2. Нельзя 9 июня говорить в слух планы на будущее. Из-за этого все может нарушиться.

3. Нельзя 9 июня убивать комаров. Это считается плохой приметой.

Приметы 9 июня

  • Если в этот день много работают бобры, то скоро пойдет дождь.
  • Если этим утром туман, то будет солнечная погода.
  • Если в этот день собака плохо ест, то будет дождь.
  • Если в этот день много ягод, то будет очень холодная зима.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Реклама

Главное за день

Состояние предателя - критическое: совершено покушение на бывшего "мэра" Купянска

Состояние предателя - критическое: совершено покушение на бывшего "мэра" Купянска

18:20 Мир
РФ пытается захватить очень важную дорогу: названо самое горячее направление

РФ пытается захватить очень важную дорогу: названо самое горячее направление

17:44 Украина
Patriot и Samp/T: Кулеба раскрыл детали новых поставок систем ПВО для Украины

Patriot и Samp/T: Кулеба раскрыл детали новых поставок систем ПВО для Украины

16:59 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Позор тебе : украинцы разнесли Потапа из-за его заявления о спасении Украины 15405

"Позор тебе": украинцы разнесли Потапа из-за его заявления о "спасении" Украины

Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери Заворотнюк 2363

Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери Заворотнюк

Тревожная операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев 2003

"Тревожная" операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев

Кто убил Игоря Талькова: в РФ завершили расследование 1937

Кто убил Игоря Талькова: в РФ завершили расследование

Последние новости

17:58

ВСУ уничтожили сотни танков и БМП: в BILD назвали роковую ошибку оккупантов

17:44

РФ пытается захватить очень важную дорогу: названо самое горячее направление

16:59

Patriot и Samp/T: Кулеба раскрыл детали новых поставок систем ПВО для Украины

16:53

Света будет больше: отключения электроэнергии 8 июня начнутся позже

16:17

РФ готовит "пушечное мясо": оккупантов перебрасывают с Херсонщины на Харьковщину

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - ЖироховУкраина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов
16:03

Жизнь изменится в лучшую сторону: что нужно сделать на рассвете 9 июня

15:58

Церковный праздник 9 июня: что запрещено делать на святого Кирилла

15:53

У РФ максимальные потери: ВСУ взяли под контроль большую часть Волчанска

15:45

Как высушить волосы, когда нет света: лайфхак, который спасет во время блэкаутовВидео

Реклама
15:41

Преимущество армии РФ разрушается, у россиян заканчивается время для прорыва - Bloomberg

15:01

На Киевщине - смерч, в Тернополе молния попала в дом: в Украине ухудшается погодаВидео

14:51

Из одной ветки получится целый сад: как вырастить долларовое дерево из листочкаВидео

14:41

Бронь от мобилизации: Кабмин расширил резервирование дефицитных ВУС

14:29

Кто убил Игоря Талькова: в РФ завершили расследование

14:22

Гороскоп на завтра 9 июня: Львам - волнительный день, Козерогам - развлечения

13:55

Принц Уильям пожаловался на дочь Шарлотту

13:46

Дроны пролетели 1000 километров и атаковали аэродром РФ: детали спецоперации

13:21

По жилому дому в Луганске ударила российская ракета С-300: СМИ раскрыли детали

13:20

Когда ВСУ смогут "зачистить" Крым от оккупантов: ответ эксперта

13:07

Стоит посадить ради шикарной листвы: какие многолетники посадить на клумбеВидео

Реклама
13:07

Как хранить чеснок в банке: 3 лучших способа, чтобы он выдержал всю зиму в идеальном состоянииВидео

12:44

Зеленский унизил "товарища" Путина и ответил на обвинения в "нелегитимности"

12:31

Синдром ломал ребра и душил: как болезнь изменила Селин Дион

12:25

Уже завтра: поляки хотят заблокировать границу с Украиной - какие причины

12:14

Почему говорить "металобрухт" - неправильно: какое слово стоит использовать вместо этогоВидео

11:45

ВСУ пошли в контратаку и освободили несколько кварталов Волчанска — Bild

11:31

Одна бригада ВСУ против трех врага: напряжение на Покровском направлении растет

11:11

"Невозможно представить": Кулеба - о заявлении Байдена, что Украине необязательно быть в НАТО

10:23

Столтенберг отказывается от идеи создания фонда помощи Украине - Bloomberg

10:14

Спасет от яблонной плодожорки и избавит от кротов: что поливают солью в огородеВидео

10:11

Армия РФ будет наступать большую часть года, но может столкнуться с проблемой - NYT

09:37

"Тревожная" операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев

09:05

Какие красивые кустарники посадить в саду: названы самые лучшие вариантыВидео

08:43

Путин придумал новую "теорию победы": в ISW рассказали, чего ждать от диктатора

08:31

РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59: сбить удалось не все

08:10

Саммит мира: чего ожидать Украинемнение

07:41

В Крыму и в России ночью прогремели взрывы: что известно

06:10

Почему Москва боится объявить войну США или НАТОмнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 8 секунд найти варежку

05:10

"Есть тысячи целей на территории РФ": эксперт оценил, как может измениться ситуация на фронте

Реклама
04:40

Это могло бы стать третьим этапом войны: как Украина может истощить врага - эксперт

04:07

По всей Украине фиксируют перебои мобильной связи: в Минцифры назвали причину

03:35

Задержка 9-14 месяцев: раскрыта главная проблема передачи Украине ATACMS от США

03:00

"Позор тебе": украинцы разнесли Потапа из-за его заявления о "спасении" Украины

02:44

Запретный плод сладок: почему в СССР не разрешали носить джинсы

02:00

В Украине хотят поднять тариф на воду: на сколько он подорожает

01:30

Две задачи для ATACMS и Storm Shadow: новый прогноз ударов по целям в Крыму

01:18

Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери ЗаворотнюкВидео

00:49

В Украине работает 27% ТЭС: Шмыгаль рассказал об экстремальной ситуации в энергетике

07 июня, пятница
23:41

Россия объявила в "розыск" Юлию Тимошенко

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять