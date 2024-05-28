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Злые люди не сглазят: как правильно носить булавку для защиты

Руслана Заклинская
28 мая 2024, 03:24
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С давних времен люди верили в силу амулетов, призванных защищать от негативной энергии и неудач. Одним из таких амулетов является обычная булавка.
Злые люди не сглазят: как правильно носить булавку для защиты
Как носить булавку, чтобы уберечься от негативной энергии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Булавка, на первый взгляд, обычный бытовой предмет, но на протяжении веков она использовалась как талисман для защиты. Ее маленькие, но острые концы символизируют отсечение негативной энергии и защиту от нежелательного влияния.

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Чтобы булавка действительно выполняла свою защитную функцию, ее нужно правильно носить. Существует несколько важных аспектов, которые стоит учитывать.

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Зачем нужно носить булавку

Прежде всего, булавка служит защитным талисманом, отвлекая негативную энергию и нежелательное влияние. Кроме того, булавка может стать символом удачи, помогая вам в достижении целей и осуществлении желаний.

  • Для защиты от негативной энергии и неудач: Это самое распространенное использование булавки.
  • Для привлечения удачи и успеха: Многие люди верят, что булавка может помочь им достичь своих целей.
  • Как модный аксессуар: Булавки могут быть стильным дополнением к любому образу.
  • Как символ: Некоторые люди носят булавки как символ своей принадлежности к определенной группе или организации.

Какой должна быть булавка от сглаза

Считается, что булавка от сглаза может быть изготовлена из любого материала, поскольку ценность металла здесь не имеет значения. Однако, существует мнение, что украшения с камнями или стразами отвлекают негативную энергию. Блестящие элементы мешают дурному глазу сконцентрироваться и навести порчу.

Стоит заметить, что сглаз не всегда делается намеренно - иногда люди могут сглазить нечаянно. Несмотря на это, можно защититься от подобного воздействия с помощью специальной булавки.

Для этого вам понадобится новая белая свеча и булавка. Нагрейте острие булавки в пламени свечи и проговорите: "К моему ангелу-хранителю, защите и благу дарителю, молитву и просьбу шлю, от недоброго взгляда отучи, от злого посыла закрой. Аминь."

Этот ритуал лучше всего проводить во вторник на растущую луну. После этого булавку можно прикалывать к одежде и носить - никакая нечистая сила к вам не "прилипнет".

Как носить булавку острием вверх или вниз

Важно знать, как правильно носить булавку от сглаза. По давним традициям, булавку нужно прикалывать на внутреннюю часть одежды. Лучше всего, если одежда изготовлена из натуральных материалов или содержит высокий процент натуральных волокон.

Не стоит сомневаться, как прикалывать булавку - головкой вниз или вверх, даже если вы крепите ее на подол платья или брюк. Традиция наших бабушек гласит, что булавка всегда должна быть головкой вниз. Иногда нужно проверять состояние булавки - если она потемнела, то следует заменить ее на новую.

Где надо носить булавку

Носить булавку можно в разных местах, в зависимости от того, какую защиту вы ищете. Самый распространенный способ - закрепить булавку на внутренней стороне одежды, в частности на подкладке или в кармане. Это делает ее невидимой для посторонних глаз и сохраняет ее защитные свойства.

Важно также, чтобы булавка была расположена ближе к сердцу, что символизирует защиту вашего внутреннего мира и души.

Как правильно носить заколку на удачу

Булавка может служить не только защитным талисманом, но и приносить удачу. Чтобы заколка приносила вам удачу, ее следует зарядить положительной энергией. Для этого можно провести простой ритуал: держите булавку в руках, представляя, как она наполняется светом и счастьем. После этого закрепите ее на одежде или носите с собой в кошельке. Важно, чтобы булавка была новой и принадлежала только вам, это обеспечит максимальную эффективность ее воздействия.

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