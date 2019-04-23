Больше сдобы: пошаговые рецепты куличей на александрийском тесте

23 апреля 2019, 10:00

Александрийское тесто для куличиков "долгоиграющее".

Названы пошаговые рецепты куличей на александрийском тесте
Собраны пошаговые рецепты куличей на александрийском тесте / glavred.info

Совсем мало дней осталось до праздника Воскресение Христово — в 2019 году Пасха отмечается 28 апреля, а еще раньше — в Чистый четверг — традиционно выпекают пасхальный хлеб, который является одним из главных символов Пасхи.

Чистый четверг будут отмечать 25 апреля, и уже все чаще интересуются тем, как приготовить паску правильно. В Украине пасхальный хлеб называют паска (пасха), а в России — кулич.

Главред решил объяснить, как пошагово готовить александрийское тесто на топленом молоке и александрийское тесто на сливках, из которого выпекают александрийские куличи.

Александрийское тесто для куличей часто путают с другим тестом для пасок — венское тесто. Чем отличается александрийское тесто от венского? Ответ простой — в александрийское тесто добавляют больше яиц, чем в венское тесто.

Александрийское тесто для куличей

Александрийская пасха, рецепт на топленом молоке

Александрийский кулич пошаговый рецепт

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить александрийское тесто на топленом молоке, из которого готовится александрийский кулич: 0,5 л теплого топленого молока, 400 г сахара, 250 г растопленного сливочного масла, 6 яиц, 75 г свежих дрожжей, 1-1,2 кг просеянной муки, 1,5  чайной ложки соли, 50 г растительного масла, 2-3 пакетика ванильного сахара, 2 столовые ложки коньяка, 200 г изюма и 100 грамм цукатов.

Как приготовить александрийское тесто для куличей пошагово

Сначала нужно приготовить основу александрийского теста — опару. Раскрошите дрожжи в молоко и все тщательно перемешайте. Потом добавьте в смесь сахар и снова все перемешайте. В миске взбейте яйца, добавьте к ним растопленное сливочное масло, влейте молоко с дрожжами и сахаром, все тщательно перемешайте, накройте полотенцем и оставьте тесто для куличиков в теплом месте минимум на 8 часов.

Читайте такжеМеню на Пасху 2019: лучшие рецепты традиционных пасхальных блюдПотом добавьте в опару половину необходимого количества муки и все хорошо перемешайте. После этого добавьте еще часть муки, все перемешайте и положите предварительно промытый и просушенный изюм, цукаты, ванильный сахар, коньяк и все перемешайте.

Добавьте еще небольшую часть муки, чтобы тесто для куличиков стало вязким. Потом поставьте александрийское тесто на топленом молоке в теплое место, чтобы оно увеличилось в объеме минимум в два раза (около 1,5 часа).

Смешайте оставшуюся часть муки с солью и добавьте в александрийское тесто после того, как оно поднимется. Вымесите тесто руками. Чтобы тесто не липло к рукам, смажьте их растительным маслом. Александрийское тесто для куличей должно получиться липким и вязким. 

Для того, чтобы воплотить в жизнь рецепт александрийского кулича, нужно знать не только, как готовить тесто для куличиков, но и понимать, как выпекать куличи. Александрийское тесто для пасхи в форме для выпекания должно занимать 1/3 ее объема.

Положите тесто для куличиков в формы, накройте полотенцем, поставьте в теплое место и подождите, пока оно увеличится в объеме в 1,5-2 раза. 

Как выпекать александрийский кулич

Выпекайте александрийский кулич в духовке, разогретой до 180 градусов, около 30 мин. Потом уменьшите температуру до 160 градусов и пеките куличи около 20. Время приготовления куличей может отличаться, поэтому лучше проверяйте их готовность с помощью деревянной палочки — проткните изделие сверху, если на палочке не будет теста, значит кулич готов.

Александрийское тесто для куличей, видеоАлександрийская пасха, рецепт на сливках

Александрийский кулич пошаговый рецепт

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы сделать александрийское тесто на сливках, из которого готовится александрийский кулич: 150 г муки, 230 мл теплых сливок (жирность не менее 20%), 30 г свежих дрожжей или 11 г сухих, 2 чайные ложки сахара, 5 яиц, 200-220 г сахара, 1/3 чайной ложки соли, 550-600 г муки, 150 г размягченного сливочного масла, 100-150 г изюма.

Как приготовить александрийское тесто для куличей пошагово

Начните готовить александрийское тесто для куличей с приготовления опары — раскрошите свежие дрожжи или всыпьте сухие, залейте их теплыми сливками, всыпьте 2 чайные ложки сахара и все тщательно перемешайте, чтобы дрожжи растворились. Постепенно добавляйте 150 г муки и все перемешивайте. Тесто для куличиков отправьте в теплое место минимум на 8 часов.

Потом займитесь сдобой — рецепт александрийского кулича предполагает, что в емкость нужно вбить яйца, всыпать 200-220 г сахара и все перемешать. После этого добавьте в александрийское тесто сливочное масло, соль, ванилин и еще раз все тщательно перемешайте. 

Читайте такжеПасхальная корзина: что святят на Пасху, а что нельзя вносить в храмДобавьте в приготовленную смесь опару для пасхи, все перемешивайте, постепенно вводите муку и замесите не очень густое, вязкое тесто для куличиков. Накройте тесто полотенцем и отправьте в теплое место.

Перемешайте тесто на куличики, добавьте предварительно промытый, просушенный и запанированный изюм и вмешайте его в тесто. Разделите александрийское тесто и разложите по формам. После этого отправьте александрийское тесто в теплое место подниматься, а потом испеките александрийский кулич.

Александрийское тесто для куличей, видеоРанее Главред собрал обалденные рецепты куличей — решил объяснить, как готовить кулич заварной пасхальный и венский кулич. Также были опубликованы рецепты кружевного кулича — краффин — и итальянского кулича — Панеттоне.

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