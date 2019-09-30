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"Осилит даже рукож*п": как сделать песочное тесто классическое и песочное печенье

30 сентября 2019, 18:56

Печенье песочное очень быстро готовится - выпекается около 20 минут.

Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится
Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится / Скриншот

Из простых ингредиентов можно приготовить один из вкуснейших домашних десертов - нежное песочное печенье на маргарине.

Приготовление печенья займет совсем мало времени. Такое печенье можно легко сделать, если знать, как готовить песочное тесто классическое.

Домашнее печенье хранится не там долго, как покупное, однако оно не так вредит организму, как вкусности из магазина, в которых зачастую есть пальмовое масло.

Главред решил узнать, как сделать песочное печенье, и опубликовать классный и простой рецепт, который сможет воплотить в жизнь даже "рукож*п".

Нежное песочное печенье, рецепт на маргарине

Ингредиенты:

  • 400 г муки;
  • 200 г маргарина;
  • 200 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя.

Как приготовить песочное печенье - простой рецепт

Растопите маргарин, для приготовления десерта он должен быть комнатной температуры. Вбейте яйца в большую емкость, в которой вы будете месить тесто, всыпьте сахар и все взбейте, чтобы образовалась белая пена.

В ингредиенты добавьте растопленный маргарин и все перемешайте. После этого всыпьте в разрыхлитель муку и все постепенно просеивайте в тесто. Перемешивайте тесто на песочное печенье на маргарине венчиком, а когда оно станет очень густым - приложите к нему руки.

Тесто не нужно долго месить, главное - чтобы оно собралось в один комок. Правильно замешанное тесто должно получиться эластичными и не слишком крутым. Замешанное тесто положите в пакет и на 30 мин отправьте в холодильник.

Читайте такжеТертый пирог с вкуснейшими начинками: лучшие рецептыКогда тесто на печенье песочное настоится - разделите его пополам и приступайте к формированию печенюшек.

Для того, чтобы сформировать печенье, нужно рабочую поверхность немного присыпать мукой и уже после этого на ней начать "колдовать" над тестом.

Приготовленное песочное тесто классическое раскатайте в нетонкий пласт. Если хотите, чтобы печенье было сахарным - присыпьте тесто небольшим количеством сахара и еще раз пройдитесь по нему скалкой. После этого сформируйте простое песочное печенье.

Печенюшки можно вырезать из теста не только с помощью разных форм, но и обычными стаканами с тонкими краями. Положите на противень кусок пергамента и уложите печенюшки.

Домашнее песочное печенье на маргарине: секрет выпекания

Печенье необходимо выпекать при температуре 180 градусов 15-20 мин. Стоит ставить противень на средний уровень и включать духовку на два обогрева. Во время приготовления вкусное песочное печенье нужно проверять. 

Чтобы печенье получилось нежным нужно знать ключевой секрет - песочное тесто классическое не должно быть раскатано тонко. Если из теста сделать тонкий пласт, то печенье будет хрустящим.

Нежное песочное печенье на маргарине можно подавать с варенье или сгущенкой.

Фото этапов приготовления нежного песочного печенья

  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот

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