Грибы 2019: как сделать потрясную закуску из польского гриба

Польский гриб можно быстро замариновать / Скриншот

Сейчас грибы 2019 под Киевом не очень часто встретишь, поскольку погода для них не совсем подходящая - не было дождей. Осенью недалеко от столицы из съедобных грибов чаще всего можно найти разные виды моховиков - польский гриб, гриб бабка, также там растут опята и сыроежки.

Грибники особенно радуются польским грибам, поскольку из этих грибов можно приготовить много блюд. Также польский гриб можно просто замариновать и использовать в качестве закуски. Главред решил объяснить, как готовить польский гриб и сделать потрясную закуску.

Стоит помнить, что можно встретить польский гриб ложный. Чтобы не перепутать съедобный гриб с ядовитым, нужно запомнить главные правила: у ложных грибов нет запаха; у ложных грибов на срезе мякоть не меняет цвет, а польский гриб - синеет.

Кроме того, есть еще одна важная отличительная черта ложного гриба - польский гриб ложный имеет отвратительный вкус.

Польский гриб - фото

Гриб польский легко отличить от несъедобного гриба / Скриншот

Грибы 2019 - рецепт потрясной закуски

Чтобы приготовить закуску - сначала нужно разобраться, как чистить польский гриб. Польский гриб очень просто подготовить к маринованию - его нужно замочить и снять с ножки все лишнее.

Как мариновать польский гриб

Польский гриб, рецепт на 6-литровую кастрюлю грибов

2,5 столовые ложки соли;

Перец черный горошком или семена укропа - по вкусу;

4-5 лавровых листа;

На 5 литров рассола - 1 столовая ложка 70% уксусной эссенции.

Польский гриб - как готовить потрясную закуску

Проварите грибы 2019, слейте воду и отбросьте их на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость. Залейте грибы холодной водой, положите соль, все перемешайте и доведите жидкость до кипения.

После кипения положите перец горошком/семена укропа, лавровый лист и варите грибы около 30 минут. За 10 минут до конца приготовления влейте в рассол уксусную эссенцию и гриб польский тщательно перемешайте в маринаде.

Простерилизуйте крышки, банки и половник. После этого половником доверху наполните банки грибами и закатайте их. Переверните банки крышками вниз и укутайте грибы 2019 до полного остывания.

Как приготовить польский гриб - снимки шагов для реализации рецепта