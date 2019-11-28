Православный пост 2019: питание на Рождественский пост - вариант меню

Одного очень строгого правила в пост 2020 стоит придерживаться только священнослужителям.
Сегодня - в четверг, 28 ноября, стартовал новый православный пост 2019, он заканчивается 6 января 2020-го - накануне Рождества Христова, поэтому называется Рождественским.
В пост Рождественский 2019 всех правил относительно питания традиционно придерживаются церковнослужители, а для мирян они немного смягчены.
Главред решил объяснить, что нельзя есть в пост, а что - можно, и поделиться вариантом постного меню.
Рождественский пост 2019 - питание:
Категорически нельзя есть молочку, птицу, мясо и яйца. Жиры заменяются растительным маслом, а основным источником белка можно сделать разную рыбу и бобовые. Во время поста предусмотрены определенные требования к меню на каждый день недели.
Рождественский пост 2019 - календарь питания
- Понедельник - сухоядение (можно есть пищу, которая не прошла термическую обработку);
- Вторник - можно включить в рацион рыбу, добавлять в пищу растительное масло, пить немного вина (такие правила действуют до 19 декабря);
- Среда - сухоядение;
- Четверг - можно включить в рацион рыбу, добавлять в пищу растительное масло, пить немного вина (такие правила действуют до 19 декабря);
- Пятница - сухоядение;
- Суббота - в рацион можно включить рыбу, добавлять в пищу растительное масло, пить небольшое количество вина;
- Воскресенье - в рацион можно включить в рацион рыбу, добавлять в пищу растительное масло, пить небольшое количество вина.
Сухоядения в православный пост 2019 придерживаются церковнослужители, а обычные люди могут есть постные блюда без растительного масла.
После 19 декабря и до 1 января из меню на пост Рождественский 2019 во вторник и четверг необходимо исключить рыбу и вино. Потом пост становится еще строже - 2-5 января в рационе даже по выходным не должно быть рыбы.
В Сочельник (так называется вечер накануне Рождества) правила поста самые строгие - не принято ничего есть до того момента, пока на небе не появится первая звезда. После появления первой звезды - можно съесть кутью.
Рождественский пост 2019: меню
Что в пост 2020 можно съесть на завтрак, обед и ужин
Завтрак
Рис с медом, сухофруктами и орехами.
Обед
Гречка с овощами;
Запеченные яблоки.
Ужин
Скумбрия или другая рыба, запеченная с лимоном, немного вина;
В рацион можно добавить фрукты и разные орехи.