  1. Главная
  3. Рецепты

Православный пост 2019: питание на Рождественский пост - вариант меню

28 ноября 2019, 09:41

Одного очень строгого правила в пост 2020 стоит придерживаться только священнослужителям.

О мясе, птице и молочке в пост 2020 нужно забыть, но можно есть рыбу
О мясе, птице и молочке в Рождественский пост 2019 нужно забыть, но можно есть рыбу / Facebook.com

Сегодня - в четверг, 28 ноября, стартовал новый православный пост 2019, он заканчивается 6 января 2020-го - накануне Рождества Христова, поэтому называется Рождественским.

В пост Рождественский 2019 всех правил относительно питания традиционно придерживаются церковнослужители, а для мирян они немного смягчены.

Главред решил объяснить, что нельзя есть в пост, а что - можно, и поделиться вариантом постного меню.

Рождественский пост 2019 - питание:

Категорически нельзя есть молочку, птицу, мясо и яйца. Жиры заменяются растительным маслом, а основным источником белка можно сделать разную рыбу и бобовые. Во время поста предусмотрены определенные требования к меню на каждый день недели. 

Рождественский пост 2019 - календарь питания

  • Понедельник - сухоядение (можно есть пищу, которая не прошла термическую обработку);
  • Вторник - можно включить в рацион рыбу, добавлять в пищу растительное масло, пить немного вина (такие правила действуют до 19 декабря);
  • Среда - сухоядение;
  • Четверг - можно включить в рацион рыбу, добавлять в пищу растительное масло, пить немного вина (такие правила действуют до 19 декабря);
  • Пятница - сухоядение;
  • Суббота - в рацион можно включить рыбу, добавлять в пищу растительное масло, пить небольшое количество вина;
  • Воскресенье - в рацион можно включить в рацион рыбу, добавлять в пищу растительное масло, пить небольшое количество вина.

Сухоядения в православный пост 2019 придерживаются церковнослужители, а обычные люди могут есть постные блюда без растительного масла.

После 19 декабря и до 1 января из меню на пост Рождественский 2019 во вторник и четверг необходимо исключить рыбу и вино. Потом пост становится еще строже - 2-5 января в рационе даже по выходным не должно быть рыбы. 

В Сочельник (так называется вечер накануне Рождества) правила поста самые строгие - не принято ничего есть до того момента, пока на небе не появится первая звезда. После появления первой звезды - можно съесть кутью.

Рождественский пост 2019: меню

Что в пост 2020 можно съесть на завтрак, обед и ужин

Завтрак

Рис с медом, сухофруктами и орехами.

Обед

Гречка с овощами;

Запеченные яблоки.

Ужин

Скумбрия или другая рыба, запеченная с лимоном, немного вина;

В рацион можно добавить фрукты и разные орехи.

меню пост Рождественский пост
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:10
"Штирлиц" рассказал о фиаско "мотострелков ЛНР"
10:06
Наперекор НАТО: Макрон согласился рассмотреть предложение Путина по ракетам
10:00
Укрзализныця запланировала новое повышение цен на билеты
09:42
Обмен пленными: росСМИ сообщили о формуле "250 на 100" Видео
09:41
Православный пост 2019: питание на Рождественский пост - вариант меню
09:30
"Ср*ные трусы Геруса": "заднеприводный" Ляшко потребовал новых доказательств в суде Видео
09:01
Велосипед для Зеленского: что означает эстонский подарок мнение
09:01
Гороскоп на 28 ноября 2019: кому "светит" новая любовь, а у кого вскроется измена
08:54
Угрозы Зеленскому: силовики нагрянули с обыском к Марусе Звиробий - СМИ Видео
08:38
Средиземноморская диета: принципы, правила и меню на неделю Видео
08:37
Стратегия Трио 2030: в Европарламенте инициируют новую программу Восточного партнерства
08:25
"Аж на х*й послать хочется": журналист раскрыл "любезный" диалог с Савченко
08:10
США урежут финансирование НАТО в пользу Украины Видео
07:38
Киев ввел санкции против оккупантов Крыма: кто попадет под "удар"
07:24
Как Газпром может отомстить Украине за поражение в суде мнение
07:06
Экономическое удушение Украины: в Нафтогазе назвали угрозы от запуска Северного потока-2
06:25
Астролог рассказал о совместимости знаков и назвал "знак смерти" для каждого
05:59
Почему нельзя убивать паука в доме и что означает паук в офисе
05:28
Эксперт дал прогноз, успеет ли Кремль до 2024 года захватить Беларусь
05:05
Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать Видео
04:26
Маникюр с надписью – самый трендовый маникюр, который вдохновляет - фото Фото
04:02
Поднять упавшего солдата: уролог рассказал, как решить проблемы с потенцией
03:16
"Хвост селедки": экс-министр призвал Украину разорвать еще один договор с РФ
02:34
"Потасканные ондатры": Никитюк показала голую пятую точку и нарвалась на критику
01:51
Ограбить за 2 минуты: шустрый вор из Одессы стал звездой Сети Видео
01:37
Путин посоветовал россиянам меньше думать об Украине
01:06
Глоток приятного: эксперт рассказала, почему женщинам нужно делать минеты
00:55
Украина установила безвиз с экзотическим островным государством
00:31
Минюст создал "страшный" фильм о своих достижениях
00:19
28 ноября – какой сегодня праздник: Рождественский пост и День благодарения Фото Видео
27 ноября, среда
23:58
Опрос показал, сколько украинцев уверены в завтрашнем дне Видео
23:40
На Ровенщине мужчина купил пожарную машину и тушит пожары
23:35
Саундтреком к фильму Черный ворон станет песня группы Океан Ельзи Видео
23:17
"Во главе с президентом-х*йлом": Кондратюк ответил на критику Ротару в России
23:10
В Украине появился языковой омбудсмен: кто такая Татьяна Монахова Видео
23:00
Легенда Шахтера похвалил Динамо
22:44
Суд избрал меру пресечения для Садового с суммой залога Видео
22:13
Сивохо разъяснил, как помогут пострадавшим от войны на Донбассе
22:02
Как Нафтогаз пять лет загонял Украину в западню мнение
21:46
"Бошки отобью": депутатам Голоса пригрозили из-за цен на лекарства Видео
21:31
Новогодний маникюр 2020: самый модный зеленый маникюр зима 2020 - фото Фото
21:30
Рыжая красотка-порнозвезда настырно засветила прелести на сексуальных фото Фото
21:07
"Мало что смыслит": украинская журналистка отчитала Папу Римского
21:00
Боевики похерили нормандский саммит: у Кучмы заявили о нарушении договоренностей
20:30
Сериал Сидоренки-Сидоренки 37 и 38 серия смотреть онлайн 27-11-2019 Видео
20:24
Центр Киева остался без света
20:20
"Шпиён, агент 007, терпел": украинцы и люди Порошенко обсуждают уход Райнина в ОПЗЖ
20:02
"Хочу тебя трахнуть": Maruv в белье показала грудь и завела Сеть Видео
19:55
Почему власть не рискнет дать автономию крымским татарам мнение
19:48
Экс-звезда Барселоны поступит в Гарвард
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять