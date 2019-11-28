Православный пост 2019: питание на Рождественский пост - вариант меню

О мясе, птице и молочке в Рождественский пост 2019 нужно забыть, но можно есть рыбу / Facebook.com

Сегодня - в четверг, 28 ноября, стартовал новый православный пост 2019, он заканчивается 6 января 2020-го - накануне Рождества Христова, поэтому называется Рождественским.

В пост Рождественский 2019 всех правил относительно питания традиционно придерживаются церковнослужители, а для мирян они немного смягчены.

Главред решил объяснить, что нельзя есть в пост, а что - можно, и поделиться вариантом постного меню.

Рождественский пост 2019 - питание:

Категорически нельзя есть молочку, птицу, мясо и яйца. Жиры заменяются растительным маслом, а основным источником белка можно сделать разную рыбу и бобовые. Во время поста предусмотрены определенные требования к меню на каждый день недели.

Рождественский пост 2019 - календарь питания

Понедельник - сухоядение (можно есть пищу, которая не прошла термическую обработку);

Вторник - можно включить в рацион рыбу, добавлять в пищу растительное масло, пить немного вина (такие правила действуют до 19 декабря);

Среда - сухоядение;

Четверг - можно включить в рацион рыбу, добавлять в пищу растительное масло, пить немного вина (такие правила действуют до 19 декабря);

Пятница - сухоядение;

Суббота - в рацион можно включить рыбу, добавлять в пищу растительное масло, пить небольшое количество вина;

Воскресенье - в рацион можно включить в рацион рыбу, добавлять в пищу растительное масло, пить небольшое количество вина.

Сухоядения в православный пост 2019 придерживаются церковнослужители, а обычные люди могут есть постные блюда без растительного масла.

После 19 декабря и до 1 января из меню на пост Рождественский 2019 во вторник и четверг необходимо исключить рыбу и вино. Потом пост становится еще строже - 2-5 января в рационе даже по выходным не должно быть рыбы.

В Сочельник (так называется вечер накануне Рождества) правила поста самые строгие - не принято ничего есть до того момента, пока на небе не появится первая звезда. После появления первой звезды - можно съесть кутью.

Рождественский пост 2019: меню

Что в пост 2020 можно съесть на завтрак, обед и ужин

Завтрак

Рис с медом, сухофруктами и орехами.

Обед

Гречка с овощами;

Запеченные яблоки.

Ужин

Скумбрия или другая рыба, запеченная с лимоном, немного вина;

В рацион можно добавить фрукты и разные орехи.