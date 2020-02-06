Шарлотка с яблоками классическая и на кефире: простые рецепты

Классическая шарлотка из яблок в Украине готовится на сметане.
Шарлотка - это десерт, основными ингредиентами которого являются яблоки и тесто. Классический вариант этого блюда считается достоянием немецкой кухни - десерт готовится с заварным кремом и ликером.
В Украине классическим стал упрощенный рецепт шарлотки - без крема и без алкоголя, но со сметаной.
Главред решил объяснить, как готовится шарлотка с яблоками классическая и на кефире, и поделиться простыми рецептами.
Простая шарлотка - рецепт №1
Бесхитростная шарлотка классическая
Ингредиенты:
- Яблоки - 5-6 штук;
- Сахар - 1 стакан;
- Мука - 1 стакан;
- Яйца - 3 штуки;
- Сметана - 2-3 столовые ложки;
- Разрыхлитель - половина пакетика;
- Ванильный сахар - пакетик;
- Сливочное масло - понадобится для смазывания формы.
Как готовится яблочная шарлотка классическая
Начните с подготовки яблок - вырежьте сердцевины и нарежьте фрукты дольками. Потом всыпьте в емкость сахар, вбейте яйца и все взбейте - должна образоваться пена. Добавьте в массу сметану и все взбейте на протяжении несколько минут.
Смешайте муку с разрыхлителем, просейте все в уже подготовленную массу, всыпьте ванильный сахар и замесите тесто на шарлотку - должно получиться жидким, как на оладушки.
Смажьте форму для выпекания маслом, выложите половину нарезанных яблок, потом вылейте половину теста, уложите оставшуюся часть яблок и вылейте вторую половину тесте. Классическая шарлотка с яблоками выпекается в уже разогретой духовке.
Разогрейте духовку до температуры 180 градусов и выпекайте десерт на протяжении 30-45 минут. Готовность шарлотки проверьте деревянной зубочисткой - проткните десерт, если на зубочистке не останется тесто - блюдо готово.
Бесхитростная шарлотка с яблоками - рецепт №2
Простая шарлотка на кефире
Ингредиенты:
- Яблоки - 600 г;
- Яйца - 2 штуки;
- Кефир - 200 мл;
- Мука - 180 г;
- Сахар - 180 г;
- Сливочное масло - 70 г;
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка;
- Растительное масло.
Как готовится яблочная шарлотка на кефире
Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевину и порежьте фрукты кубиками. Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром, потом добавьте яйца, все перемешайте, вылейте кефир и снова все перемешайте.
Всыпьте в смесь просеянную муку с разрыхлителем и сделайте тесто на шарлотку. Смажьте форму растительным маслом, вылейте половину теста, добавьте половину яблок, а потом вылейте оставшуюся часть теста и уложите вторую часть фруктов.
Простая шарлотка с яблоками на кефире, как и классическая, выпекается в разогретой духовке. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте десерт приблизительно 40-45 минут. Не поленитесь проверить готовность шарлотки зубочисткой.
Десерт можно приготовить не только в духовке - яблочная шарлотка в мультиварке получается не хуже той, которая выпекалась традиционным способом.
Бесхитростная шарлотка с яблоками - простой рецепт в мультиварке
Ингредиенты:
- Яблоки - 500 г;
- Мука - 160 г;
- Яйца - 5 штук;
- Сахар - 150 г;
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка;
- Сок лимона;
- Корица;
- Сливочное масло.
Как готовится шарлотка с яблоками в мультиварке
Взбейте сахар и яйца, чтобы масса получилась однородной. Всыпьте в массу просеянную муку с разрыхлителем и сделайте тесто на шарлотку. Нарежьте яблоки дольками - не забудьте предварительно удалить сердцевины. Сбрызните нарезанные фрукты лимонным соком и присыпьте корицей. Смешайте яблоки с тестом.
Простая шарлотка с яблоком в мультиварке готовится 40 минут на режиме "Выпечка" (140 градусов). Перед тем, как отправлять тесто в чашу мультиварки, - смажьте дно и стенки чаши сливочным маслом.