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Шарлотка с яблоками классическая и на кефире: простые рецепты

6 февраля 2020, 05:22

Классическая шарлотка из яблок в Украине готовится на сметане.

Бесхитростная шарлотка классическая выпекается около 45 минут - Шарлотка с яблоками
Простая шарлотка классическая выпекается около 45 минут / Скриншот с instagram.com/bakery_sweet_house

Шарлотка - это десерт, основными ингредиентами которого являются яблоки и тесто. Классический вариант этого блюда считается достоянием немецкой кухни - десерт готовится с заварным кремом и ликером.

В Украине классическим стал упрощенный рецепт шарлотки - без крема и без алкоголя, но со сметаной.

Главред решил объяснить, как готовится шарлотка с яблоками классическая и на кефире, и поделиться простыми рецептами.

Простая шарлотка - рецепт №1

Бесхитростная шарлотка классическая

Ингредиенты:

  • Яблоки - 5-6 штук;
  • Сахар - 1 стакан;
  • Мука - 1 стакан;
  • Яйца - 3 штуки;
  • Сметана - 2-3 столовые ложки;
  • Разрыхлитель - половина пакетика;
  • Ванильный сахар - пакетик;
  • Сливочное масло - понадобится для смазывания формы. 

Как готовится яблочная шарлотка классическая

Начните с подготовки яблок - вырежьте сердцевины и нарежьте фрукты дольками. Потом всыпьте в емкость сахар, вбейте яйца и все взбейте - должна образоваться пена. Добавьте в массу сметану и все взбейте на протяжении несколько минут.

Смешайте муку с разрыхлителем, просейте все в уже подготовленную массу, всыпьте ванильный сахар и замесите тесто на шарлотку - должно получиться жидким, как на оладушки.

Смажьте форму для выпекания маслом, выложите половину нарезанных яблок, потом вылейте половину теста, уложите оставшуюся часть яблок и вылейте вторую половину тесте. Классическая шарлотка с яблоками выпекается в уже разогретой духовке.

Разогрейте духовку до температуры 180 градусов и выпекайте десерт на протяжении 30-45 минут. Готовность шарлотки проверьте деревянной зубочисткой - проткните десерт, если на зубочистке не останется тесто - блюдо готово.

Бесхитростная шарлотка из яблок выпекается около 45 минут - Шарлотка с яблоками
Классическая шарлотка из яблок выпекается около 45 минут / Скриншот с instagram.com/mashulya26.09

Бесхитростная шарлотка с яблоками - рецепт №2

Простая шарлотка на кефире

Ингредиенты:

  • Яблоки - 600 г;
  • Яйца - 2 штуки;
  • Кефир - 200 мл;
  • Мука - 180 г;
  • Сахар - 180 г;
  • Сливочное масло - 70 г;
  • Разрыхлитель - 1 чайная ложка;
  • Растительное масло.

Как готовится яблочная шарлотка на кефире

Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевину и порежьте фрукты кубиками. Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром, потом добавьте яйца, все перемешайте, вылейте кефир и снова все перемешайте.

Всыпьте в смесь просеянную муку с разрыхлителем и сделайте тесто на шарлотку. Смажьте форму растительным маслом, вылейте половину теста, добавьте половину яблок, а потом вылейте оставшуюся часть теста и уложите вторую часть фруктов.

Простая шарлотка с яблоками на кефире, как и классическая, выпекается в разогретой духовке. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте десерт приблизительно 40-45 минут. Не поленитесь проверить готовность шарлотки зубочисткой.

Бесхитростная шарлотка с яблоками на кефире выпекается около 45 минут - Шарлотка с яблоками
Простая яблочная шарлотка на кефире выпекается около 45 минут / Скриншот с instagram.com/remchen_natalia

Десерт можно приготовить не только в духовке - яблочная шарлотка в мультиварке получается не хуже той, которая выпекалась традиционным способом.

Бесхитростная шарлотка с яблоками - простой рецепт в мультиварке

Ингредиенты:

  • Яблоки - 500 г;
  • Мука - 160 г;
  • Яйца - 5 штук;
  • Сахар - 150 г;
  • Разрыхлитель - 1 чайная ложка;
  • Сок лимона; 
  • Корица;
  • Сливочное масло.

Как готовится шарлотка с яблоками в мультиварке

Взбейте сахар и яйца, чтобы масса получилась однородной. Всыпьте в массу просеянную муку с разрыхлителем и сделайте тесто на шарлотку. Нарежьте яблоки дольками - не забудьте предварительно удалить сердцевины. Сбрызните нарезанные фрукты лимонным соком и присыпьте корицей. Смешайте яблоки с тестом.

Простая шарлотка с яблоком в мультиварке готовится 40 минут на режиме "Выпечка" (140 градусов). Перед тем, как отправлять тесто в чашу мультиварки, - смажьте дно и стенки чаши сливочным маслом. 

Бесхитростная шарлотка с яблоками в мультиварке выпекается 40 минут - Шарлотка с яблоками
Простая яблочная шарлотка в мультиварке выпекается 40 минут / Скриншот с instagram.com/kate_koshevaya

шарлотка рецепты
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