Клевый пирог с вареньем, быстрые рецепты

Можно сделать быстрый тертый пирог в мультиварке.
Пока темп жизни снизился из-за пандемии китайского коронавируса, и есть запасы муки, можно побаловать своих родных какой-то домашней вкусняшкой, например, испечь клевый пирог с вареньем.
Есть разные рецепты пирогов с вареньем – выпечку на скорую руку можно приготовить на кефире, а есть и постные варианты пирога.
В сложное время не помешает побаловать родных и более сдобным десертом – тертый пирог с вареньем. Такой пирог можно быстро приготовить не только в духовке, а и в мультиварке.
Главред решил собрать разные клевые рецепты пирогов.
Клевый и быстрый пирог на кефире с вареньем – рецепт
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира;
- 1 стакан сахара;
- 2 стакана муки;
- 2 яйца;
- 1 стакан любого варенья, например, смородинового;
- 1 чайная ложка соды.
Как приготовить клевый и быстрый пирог с вареньем на кефире
Всыпьте сахар в миску, вбейте туда яйца и все перемешайте. Влейте в смесь кефир, добавьте варенье, соду и муки и перемешайте тесто.
Вылейте массу на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 градусов, около 40 минут.
Клевый и быстрый тертый пирог с вареньем в мультиварке – рецепт
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла;
- 2 яйца;
- 0,5 стакана сахара;
- 2,5 стакана муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 200 г смородинового варенья.
Как приготовить клевый и быстрый тертый пирог с вареньем
За 30 минут до начала приготовления десерта достаньте масло из холодильника. Когда масло размягчится, нарежьте его на куски и соедините с сахаром и яйцами. Перетрите все ингредиенты, потом добавьте муку и разрыхлитель и замесите тесто. Готовое тесто на час отправьте в холодильник.
Через час отрежьте 70% теста и сформируйте дно пирога и бортики, потом уложите варенье и сверху потрите оставшуюся часть теста. Клевый пирог с вареньем в мультиварке готовится на режиме выпечка около 40 минут.
Клевый постный пирог с вареньем на скорую руку
Ингредиенты:
- 3 стакана муки;
- 1 стакан рафинированного подсолнечного масла;
- 1 стакан жидкого варенья;
- 1 стакан сахара;
- 1 стакан воды;
- 1 чайная ложка соды;
- 2 чайные ложки 9%-го уксуса.
Как приготовить быстрый клевый постный пирог с вареньем
Просейте муку в миску, всыпьте сахар и все перемешайте. Потом влейте в смесь растительное масло, варенье и снова все смешайте. Потом отправьте в тесто воду, она должна быть комнатной температуры. После этого пожалейте свои руки и взбейте тесто миксером.
В готовом тесте на пирог не должно быть комочков, и оно должно напоминать густую сметану.
Потом наберите соду в ложку и влейте уксус, таким образом вы погасите соду. Погашенную соду влейте в приготовленное тесто и все медленно смешайте.
Клевый пирог с вареньем на скорую руку выпекайте в форме для выпечки, смазанной растительным маслом. Перелейте тесто в форму и оставьте при комнатной температуре на 15 минут.
Выпекайте десерт в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, около 60 минут.