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Обалденный венский кулич и кулич заварной пасхальный: идеальные рецепты

16 апреля 2020, 18:53

Для куличей можно сделать быстрое венское тесто.

В Сети хвалят венские куличи – Заварной кулич – идеальный рецепт
Венские куличи хвалят в Сети / instagram.com/lena_pryanik

На Пасху можно побаловать себя не только традиционной паской, но и обалденным заварным и венским куличом. Если вы не знаете, чем отличается заварной кулич от обычного, значит вы такой никогда не ели, иначе – не смогли бы забыть и разницу бы точно почувствовали.

Заварной кулич не только имеет более нежный вкус, он еще и воздушный, буквально тает во рту. У таких куличей есть еще один большой плюс – они долго не черствеют.

Главред решил объяснить, как готовить обалденный кулич заварной на сливках и желтках и кулич венский, а также найти идеальные рецепты.

Как готовится обалденный заварной кулич – рецепт пошаговый с фото

Что понадобится для приготовления опары:

  • 1,5 стакана сливок (стакан объемом 200 мл);
  • Около 0,5 стакана муки;
  • 50 г свежих дрожжей;
  • 2 столовые ложки сахара.

Что понадобится для приготовления теста:

  • 6 желтков;
  • 4 белка;
  • 5-6 стаканов муки;
  • 1 стакан сахара;
  • 150 г сливочного масла;
  • 2 чайные ложки ванильного сахара;
  • 1 столовая ложка крепкого алкоголя (водка, коньяк);
  • Щепотка соли;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 200 г изюма.

Обратите внимание, что все ингредиенты должны быть свежими, качественными и не холодными.

Как готовится обалденный кулич заварной на желтках и на сливках – пошаговый рецепт с фото

Первый процесс – заваривание теста – почти элементарный, главное, чтобы сливки от вас не сбежали. Доведите 1 стакан сливок до кипения, а потом снимите их с огня, всыпьте муку и все помешайте – таким образом вы заварите тесто. Масса должна получиться однородной.

Тесто на куличи заваривается на сливках – Заварной кулич – идеальный рецепт
Обалденное тесто для куличей заваривается на сливках / Скриншот

С горячей массой нельзя продолжать работать, она должна остыть до температуры приблизительно 37 градусов. 

Пока заваренное тесто будет остывать, быстренько поработайте с дрожжами. Отправьте в теплые сливки дрожжи, сахар, все перемешайте, чтобы масса стала однородной, и вылейте в заваренное тесто, накройте и поставьте в теплое место на 1,5 часа.

Приготовленное тесто оставьте в покое на 1,5 часа – Заварной кулич – идеальный рецепт
Заваренное тесто с опарой оставьте в покое на 1,5 часа / Скриншот

Пока дрожжи работают, и вы поработайте руками или миксером/блендером – в миску положите желтки, всыпьте сахар и потрудитесь – масса должна стать пышной и белой. 

Для заварного теста понадобятся не просто желтки – их нужно превратить в пышную белую массу – Заварной кулич – идеальный рецепт
Желтки, необходимые приготовления заварного кулича, нужно превратить в пышную белую массу / Скриншот

С белками тоже не все так просто, снова придется потрудиться. Если хотите сжечь лишние калории – вооружитесь венчиком, всыпьте в белки щепотку соли и активно все взбивайте. Должна получиться белая пышная масса.

Взбейте белки в белую аппетитную пышную массу – Заварной кулич – идеальный рецепт
Сделайте из белков и соли белую аппетитную пышную массу / Скриншот

Через полтора часа потревожьте опару – на заварном тесте обязательно должны быть пузырьки, если их нет, значит дрожжи "мертвые", и обалденный кулич точно не получится. 

На тесте с опарой должны появиться пузырьки – Заварной кулич – идеальный рецепт
На заварном тесте с опарой должны появиться пузырьки / Скриншот

Если же дрожжи сделали свою работу пора доделывать тесто – переложите в миску взбитые желтки и все тщательно перемешайте.

Также положите в массу мягкое масло. Раздробите его в миске и сделайте так, чтобы оно стало неотъемлемой частью теста – аккуратненько и активненько все перемешайте. Потом в тесто добавьте растительное масло и алкоголь и тоже вмешайте. 

И только после этого в ход пойдут аппетитные белки – аккуратно переложите их в тесто и так же аккуратно в него вмешайте. 

В тесто аккуратно вмешайте аппетитные взбитые белки – Заварной кулич – идеальный рецепт
Аппетитные взбитые белки аккуратно вмешайте в тесто / Скриншот

А теперь пора добавлять муку – мука должна быть просеянной, и добавлять ее нужно порциями, не вбухайте все и сразу. Всыпайте муку и мешайте тесто лопаткой. Когда уже не будет хватать сил, чтобы мешать тесто лопаткой, – пора его отправлять на чистую поверхность, конечно же, припорошенную мукой или смазанную растительным маслом.

Потрудитесь хорошенько, от того, как вы замесите тесто, будет зависеть результат. Постарайтесь, чтобы ваше заварное тесто для куличей было мягким и при этом не липло к рукам.

Замешанное тесто переложите в большую миску – из маленькой оно может "сбежать" – накройте та переставьте в теплое место приблизительно на 1,5 часа. 

Заварное тесто не должно очень сильно липнуть к рукам – Заварной кулич – идеальный рецепт
Замешанное заварное тесто не должно быть очень липким / Скриншот

Подросшее тесто "потискайте", то есть обомните, и займитесь начинкой. Промойте изюм, хорошенько просушите и перемешайте с мукой – муки возьмите 1 столовую ложку. Потом переложите начинку в тесто и вмесите ее. Проследите, чтобы изюм был распределен по-честному.

По-честному распределите начинку по тесту – Заварной кулич – идеальный рецепт
Распределите начинку по тесту по-честному / Скриншот

Тесто снова придется месить, рассчитывайте на то, что работа займет около 20 минут. Потом разделите тесто на три части и каждую еще раз немного вымесите. Из каждой части теста сформируйте шар.

Все, можно сделать глубокий выдох – тесто готово, и можно приступать к формированию и выпеканию куличей.

Обалденный заварной кулич – рецепт пошаговый: как выпекать паску

Пора разложить тесто по формам для выпекания. Тесто в форме должно занимать только треть объема, поскольку ему еще нужно место для того, чтобы расти. Когда уложите тесто в формы, можно включать духовку, она должна разогреться до температуры в 180 градусов.

Формы с тестом поставьте в теплое место. Когда заварное тесто для куличей увеличится в 2,5-3 раза, изделия можно отправлять в духовку.

Паски заварные можно выпекать, когда в формах они подрастут приблизительно в два раза – Заварной кулич – идеальный рецепт
Заварные куличи можно выпекать, когда в формах они подрастут приблизительно в два раза / Скриншот

Время выпекания куличей зависит от их размера. Маленькая паска может выпекаться около 40 минут, а большая – даже полтора часа. Проверьте готовность паски при помощи шпажки.

Маленький заварной кулич может выпекаться около 40 минут – Заварной кулич – идеальный рецепт
Маленький обалденный кулич заварной на сливках может выпекаться около 40 минут / Скриншот

Дайте куличам остыть, а потом можно приступать к их украшению. Есть разные способы украшения паски, например, можно сделать простую глазурь. Узнать, как украсить паску, можно в статье Простой рецепт сладкой пасхи и как украсить кулич: топ-5 рецептов и лучшие идеи.

Что нужно знать о венском тесте и венском куличе

Венское тесто тоже можно сделать заварным. Куличи из него готовятся так же, как и обычные куличи, да и само тесто похоже по способу приготовления на обычное тесто для пасок.

Также такое тесто часто путают с александрийским. Сначала нужно усвоить, чем отличается венское тесто от александрийского. Для приготовления венского теста понадобится меньше яиц – вот ключевое отличие.

Венский кулич – отзывы: что пишут о таком куличе пользователи Сети

"Куличи из венского теста получаются с особым вкусом и ароматом, а мякиш качественной волокнистой текстуры…", – поделилась мнением пользовательница YouTube Карамелька.

"…Венское тесто – самое удачное для кулича", – считает пользовательница YouTube Natalia Melmann.

"…пасхальный кулич из венского теста не черствеет очень долго, и со временем только улучшается", – написала пользовательница Instagram to_break_rules_.

Известный кулинар бабушка Эмма делилась рецептом кулича, для приготовления которого не понадобится много яиц.

Венское тесто от бабушки Эммы – как сделать тесто и приготовить кулич, смотрите на видео.

Само по себе венское тесто считается обалденным, а венское заварное тесто – просто кулинарный джек-пот.

Как готовится обалденное венское тесто для куличей заварное на закваске (опара) – пошаговый быстрый рецепт

Что понадобится для приготовления теста:

  • 500-600 г муки;
  • 200 мл молока;
  • 10 г свежих дрожжей;
  • 2 яйца;
  • 50 г сливочного масла;
  • 100 г сахара;
  • Щепотка соли;
  • 20 г изюма.

Как приготовить быстрое венское тесто на закваске заварное – пошаговый рецепт

Тесто заваривается очень просто – доведите до кипения 150 мл молока, всыпьте туда же 2,5 столовой ложки муки и все тщательно перемешайте. Не расслабляйтесь – тесто нужно заваривать на протяжении приблизительно двух минут – варите массу на слабом огне и постоянно помешивайте.

Заваренное тесто пока оставьте в покое – дайте ему остыть. Пока можно спокойно сделать опару – в 50 мл теплого молока раскрошите дрожжи, всыпьте чайную ложку сахара и поставьте смесь в теплое место приблизительно на 15 минут.

За это время и подготовленное тесто станет комнатной температуры. Убедитесь, что в опаре заработали дрожжи – на массе должна появиться шапка из пены, и тогда перелейте ее в заваренное тесто и все перемешайте.

Убедитесь, что опара для теста на пасхи правильная – Заварной кулич – идеальный рецепт
Убедитесь, что опара на венское заварное тесто для куличей правильная / Скриншот

Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром, а белки – с солью. Должны получиться пышные белые массы. Сначала переложите в тесто массу, которая получилась из желтков, потом добавьте растопленное масло (не должно быть горячим). Когда вмешаете эти ингредиенты, можете аккуратно вводить в тесто белки. 

Теперь можно браться за самое интересное – понемногу всыпайте муку и замешивать тесто. Замешанное тесто должно подняться – поставьте его в теплое место приблизительно на 40 минут.

Тесто на паски после замеса должно подняться – Заварной кулич – идеальный рецепт
После замеса заварное венское тесто должно подняться – дайте ему 40 минут постоять в тепле / Скриншот

Когда тесто подрастет, вмешайте в него промытый, просушенный и присыпанный мукой изюм. Потом можно раскладывать тесто по формам. Процедура стандартная – заполните формы тестом на треть, поставьте в теплое место, накройте и ждите. Когда тесто увеличится приблизительно в два раза – формы пора отправлять в духовку.

Сначала дайте тесту подрасти в формочках, а потом – отправляйте в духовку – Заварной кулич – идеальный рецепт
Дайте тесту подрасти в формочках, а потом – отправляйте в духовку / Скриншот

Как выпекается венский кулич заварной пасхальный

Духовка обязательно должна быть хорошенько разогрета. Температура выпекания – 180 градусов, а вот время выпекания зависит не только от размера куличей, а и от того, какая у вас духовка.

В среднем маленькие куличи выпекаются около 40 минут, а вот большие могут готовиться и 1,5 часа. Поэтому – вооружитесь шпажкой и проверяйте готовность изделий.

В духовке маленькие паски достаточно быстро выпекаются – Заварной кулич – идеальный рецепт
Маленькие куличи достаточно быстро выпекаются / Скриншот

После того, как куличи остынут, их можно украшать. Самая тяжелая задача – удержаться и не съесть выпечку до праздника.

Если хотите узнать, как готовится заварной кулич по старинному рецепту, вам сюда – Кулич заварной и венский кулич: обалденные рецепты на Пасху 2019.

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