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Хит сезона: 3 дешевых ингредиента, и весенняя закуска станет вкуснейшей бомбой - идеальный рецепт

Мария Тупик
25 апреля 2023, 15:02 обновлено 25 апреля, 15:07
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Готовим вкусную и превосходно простую закуску из редиски. Простейший рецепт весны.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Закуска из редиса, редиска закуска, закуска весны рецепт
Закуска из редиса рецепт / ua.depositphotos.com

Весной всегда хочется готовить вкусные и быстрые рецепты. На рынках уже появляется молодая редиска, которую так и хочется попробовать.

Главред собрал для вас несколько вкусный, простых и легких рецепта из редиски.

Почувствуйте хит сезона и попробуйте приготовить легкие рецепты с нами.

видео дня

Паштет из редиса - безумный рецепт

Вам понадобится:

  • Редиска (средняя) - 10 шт
  • Сыр Фета (мягкий) - 180 гр
  • Укроп, петрушка, базилик - по вкусу
  • Лимон

Редиску помыть и натереть на крупной терке.

Сыр Фета измельчить вилкой и соединить с редиской.

Добавить 1 столовую ложку сока лимона.

Зелень помыть, обсушить и мелко порубить.

Паштет из редиса рецепт
Паштет из редиса рецепт / скриншот youtube

Смешать все ингредиенты и поставить в холодильник на 25 минут.

Порезать ломтиками багет, обсушить на сковороде и намазать паштет из редиски на гренки.

Закуска из редиса - нежный паштет рецепт
Закуска из редиса - нежный паштет рецепт / скриншот youtube

Хрустящая закуска из редиски восхитит всех.

Горячие бутерброды - весенний рецепт

Вам понадобится:

  • Багет или черный хлеб - 4 ломтика
  • Сыр Голландский - 80 гр
  • Сливочное масло
  • Лук салатный
  • Редиска

Порезать тонкими кусочками хлеб.

Сливочное масло порезать кусочками и отправить на хлеб.

Сыр натереть на крупной терке.

Лук почистить и измельчить.

Редиску натереть на мелкой терке и соединить с сыром. Масло намажьте на ломтики хлеба.

Бутерброды из редиса вкусный рецепт
Бутерброды из редиса вкусный рецепт / скриншот youtube

Перемешать сыр, редиску и лук.

Красиво уложить на хлеб и разогреть в микроволновке 35-45 секунд.

Горячие бутерброды за 1 минуту готовы.

Смотрите видео рецепт, как приготовить салат из запеченной редиски.

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