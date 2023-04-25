Хит сезона: 3 дешевых ингредиента, и весенняя закуска станет вкуснейшей бомбой - идеальный рецепт

Весной всегда хочется готовить вкусные и быстрые рецепты. На рынках уже появляется молодая редиска, которую так и хочется попробовать.
Главред собрал для вас несколько вкусный, простых и легких рецепта из редиски.
Почувствуйте хит сезона и попробуйте приготовить легкие рецепты с нами.
Паштет из редиса - безумный рецепт
Вам понадобится:
- Редиска (средняя) - 10 шт
- Сыр Фета (мягкий) - 180 гр
- Укроп, петрушка, базилик - по вкусу
- Лимон
Редиску помыть и натереть на крупной терке.
Сыр Фета измельчить вилкой и соединить с редиской.
Добавить 1 столовую ложку сока лимона.
Зелень помыть, обсушить и мелко порубить.
Смешать все ингредиенты и поставить в холодильник на 25 минут.
Порезать ломтиками багет, обсушить на сковороде и намазать паштет из редиски на гренки.
Хрустящая закуска из редиски восхитит всех.
Горячие бутерброды - весенний рецепт
Вам понадобится:
- Багет или черный хлеб - 4 ломтика
- Сыр Голландский - 80 гр
- Сливочное масло
- Лук салатный
- Редиска
Порезать тонкими кусочками хлеб.
Сливочное масло порезать кусочками и отправить на хлеб.
Сыр натереть на крупной терке.
Лук почистить и измельчить.
Редиску натереть на мелкой терке и соединить с сыром. Масло намажьте на ломтики хлеба.
Перемешать сыр, редиску и лук.
Красиво уложить на хлеб и разогреть в микроволновке 35-45 секунд.
Горячие бутерброды за 1 минуту готовы.
Смотрите видео рецепт, как приготовить салат из запеченной редиски.
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