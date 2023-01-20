Хрустящие и с пузырьками: безумный рецепт чебуреков, нужно добавить 1 ложку секретного ингредиента

Как приготовить вкуснейшие чебуреки, как в чебуречной. Рецепт, от которого невозможно отказаться.

Время приготовления: Время приготовления: 60 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 20 минут Порции Порции 12-15 порции Кухня Кухня Интернациональная

Как правильно жарить и готовить чебуреки рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим невероятные чебуреки для всей семьи. Заварное тесто на чебуреки з пузырьками получается безупречным.

Можно готовить тесто на чебуреки хрустящее с водой или кефиром. Секрет заключается в том, что вода должна быть очень горячей.

Тесто на чебуреки должно быть обязательно густым, только потом можно его замесить. Заварное тесто не готовьте слишком мягким, чтобы во время жарки чебуреков оно не лопнуло и вся начинка не расползлась по сковороде.

Чтобы образовались пузырьки на чебуреках, добавляйте 1 или 2 столовые ложки сильно газированной воды.

А если хотите получить хрустящие чебуреки, то никогда не добавляйте в тесто дрожжи.

Тесто на чебуреки, как в чебуречной - рецепт

Вам понадобится:

Вода кипяток или кефир - 300 мл

Мука - 600 гр

Яйца - 2 шт среднего размера

Соль

Если делаете заварное тесто на чебуреки с водой, обязательно нагрейте воду.

Кефир должен быть комнатной температуры.

В кефир добавить яйца, соль и хорошо взбить венчиком. Можно использовать кухонный комбайн.

Муку обязательно просеять и столовой ложкой вводить в тесто на чебуреки.

Замесить пузырчатое тесто на столе, можно в небольшом количестве муки.

Дать тесту отдохнуть под теплым полотенцем 20 минут.

Разделить тесто на несколько шариков, тонко раскатать и добавлять начинку.

Чебуреки с идеальной начинкой - рецепт

Вам понадобится:

Мясо или фарш - 800 гр

Лук - 2 шт

Растительное масло

Соль, перец

Вода - 1 стакан

Мясо помыть, удалить все прожилки и сделать фарш в мясорубке.

Пропустите вместе с фаршем лук, добавить в фарш 1 стакан воды.

Фарш на чебуреки посолить и хорошо перемешать.

Чтобы начинка получилась идеальной, фарш должен быть немного жидковатым.

В каждую лепешку из теста положить 1 столовую ложку фарша с одной стороны, второй стороной накрыть и плотно придавите края.

Хрустящее тесто на чебуреки рецепт / ua.depositphotos.com

В сковороде с высокими бортиками разогреть масло и жарить домашние чебуреки, как в чебуречной по 2-5 минут с каждой стороны до золотистого цвета под крышкой.

Чебуреки обязательно сложить на бумажное полотенце, чтобы ушло все масло.

Читайте также: