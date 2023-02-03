УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Потрясная закуска на скорую руку: рецепт простейшего блюда, в которое влюбляются с первого раза

3 февраля 2023, 15:30
Вкусные Розочки с колбасой и сыром. Рецепт удивительной закуски из слоеного теста.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
рулет на скорую руку, закуска на скорую руку
Быстрый рулет на скорую руку рецепт / ua.depositphotos.com

Нежная и вкусная закуска на скорую руку из готового теста. Пока гости едут к вам на ужин, вкуснейшее блюдо уже будет готово.

Такая аппетитная закуска выглядит потрясающе. Готовить можно из лаваша или дрожжевого теста.

Для начинки стоит выбирать тонко порезанную колбасу, чтобы получились красивые корзиночки.

Закуска из готового теста на скорую руку - рецепт

Вам понадобится:

  • Тесто слоеное - 1 упаковка
  • Колбаса - 8 шт
  • Сыр
  • Томатная паста или кетчуп
  • Яйца - 1 шт
  • Руккола
  • Зелень
  • Специи - по вкусу

Тесто предварительно разморозить. Можно купить и дрожжевое.

Разделить тесто на 8 равных квадратиков.

Томатную пасту или кетчуп смешать со специями.

Сыр порезать небольшими пластинками.

Каждый кусочек теста смазать томатной пастой.

Далее положить кусочек колбасы, потом сыр.

Свернуть каждый кусочек теста в рулет.

Включить духовку на 180 или 200 градусов.

Деко обязательно застелить пергаментной бумагой и переложить рулетики.

Каждый кусочек смазать яйцом и посыпать зеленью. Выпекать закуску на скорую руку 15 минут.

Читайте также:

рецепт закуски интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:18

Враг копит силы: в ОП намекнули, с какого направления может наступать РФ

16:12

Известная модель предложила Путину свои голые фото в обмен на завершение войны

15:53

Почему 4 февраля нельзя рисковать деньгами: приметы и что нельзя делатьВидео

15:43

Беды не избежать: какие неприятности может навлечь мытье окон после захода солнцаВидео

15:30

Потрясная закуска на скорую руку: рецепт простейшего блюда, в которое влюбляются с первого разаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:27

Зачем в чай добавляют пшено: ответ вас удивит

15:26

Засада ВСУ под Угледаром: украинские спецназовцы взорвали танк РФ и захватили пленныхВидео

15:05

Долетался: ВСУ под Бахмутом "приземлили" российский штурмовик Су-25Видео

14:58

Favbet Foundation передал украинским разведчикам бронированный микроавтобус

Реклама
14:50

Не только когда врут: почему люди не смотрят в глаза при разговореВидео

14:49

"Приезжайте и замените моего мужа": Влад Яма в плавках посверкал лысиной в США и "получил" в СетиВидео

14:44

В семье фехтовальщицы Ольги Харлан случилось гореВидео

14:36

Китайский гороскоп на февраль 2023: море любви, отдыха и достижений

14:35

Освобождение от мобилизации: как подтвердить право на отсрочкуВидео

14:31

"Привезли восемь КамАЗов": база оккупантов взлетела в воздух под Мелитополем, потери огромныеВидео

14:22

Зверев схватился за распухший орган, единственное, что отличает его от женщиныВидео

14:20

В реанимации, не может разговаривать: появились данные о состоянии НиколаеваВидео

13:56

Часть страны "отломится": российский эксперт спрогнозировал сроки развала РФВидео

13:49

Путин сошел с ума: офицер КГБ рассказал, когда диктатор РФ психологически сломалсяВидео

13:42

ВСУ передадут 88 танков Leopard 1 из немецких резервов - Süddeutsche Zeitung

Реклама
13:21

"Путин не может ждать до 24 февраля": армия РФ будет наступать с одного направления – экспертВидео

13:11

"Пережили вместе войну": Катя Осадчая и Юрий Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной

13:04

Актриса Денисенко жестко ответила на упреки в том, что она не ждет супруга с фронтаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 4 февраля 2023: Девам – отдых и покой, Рыбам – небывалая активность

12:56

"Потребует немедленного перемирия": Путин может пойти на крайние меры в войне – ЖдановВидео

12:50

Кадыров создаст "северо-кавказский эмират": эксперт спрогнозировал, что будет с Чечней после войны

12:49

"Чуйка" их никогда не подводит: знаки зодиака, у которых очень хорошо развита интуицияВидео

12:42

Бабушка-ретушер: в сети активно обсуждают внешний вид УспенскойВидео

12:32

Тина Кароль засветила сверкающий бюст в ярком топе без белья

12:22

Как быстро и легко помыть батарею: от грязи не останется и следаВидео

12:17

Будут щедро одарены вселенной: какие знаки зодиака разбогатеют в 2023 годуВидео

12:06

"Мы не можем попасть нашими "сверхточными" ракетами": Гиркин уныло признал проблемы армии враговВидео

11:58

HIMARS сможет стрелять в два раза дальше: США пришлют снаряды с GPS-наводкой не раньше октября - СМИ

11:37

Используют по сей день: почему в СССР граненые стаканы обрели сумасшедшую популярность

11:35

Следующие шесть месяцев войны будут критическими и решающими – директор ЦРУВидео

11:30

Ксения Мишина показала огромный живот и призналась, сколько набрала за беременность

10:56

"Запад – доктор Менгеле": Медведев забился в истерических конвульсиях из-за помощи УкраинеВидео

10:52

Как понять, что пора менять подушку, и почему это важно делать вовремя

10:52

Украина может получить десятки танков Leopard 1: Германия планирует передать их со складов производителяВидео

10:29

Путин притащил с собой "ядерный чемоданчик" на празднование годовщины Сталинградской битвы – MirrorВидео

Реклама
10:27

"Всегда можете пополнить ряды стриптизерш": Собчак вывалила свой бюст в InstagramВидео

10:24

Газманов ответил на "Героям слава!" от МеладзеВидео

10:13

В вышиванке и украинских "коралях": Loboda выпустила новую украиноязычную песню для наших защитниковВидео

09:29

Новое наступление станет кошмаром Путина: когда Россия снова попытается "взять Киев за три дня"Видео

09:28

ВСУ ликвидировали "вагнеровца", который заживо сжег мать и сестру

09:28

В Энергодаре взорвали авто коллаборанта – правоохранителя, предавшего УкраинуВидео

09:20

Украинский телеведущий и его жена начали процесс усыновленияВидео

09:10

Вечная классика и новые тренды: имена для девочек

09:04

Шольц назвал войну России против Украины "давно задуманным" планом для расширения территории РФВидео

09:02

Впервые за всю историю независимости: цена на лук в Украине достигла рекордной отметкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять