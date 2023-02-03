Потрясная закуска на скорую руку: рецепт простейшего блюда, в которое влюбляются с первого раза

Вкусные Розочки с колбасой и сыром. Рецепт удивительной закуски из слоеного теста.

Время приготовления: Время приготовления: 15 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Интернациональная

Быстрый рулет на скорую руку рецепт / ua.depositphotos.com

Нежная и вкусная закуска на скорую руку из готового теста. Пока гости едут к вам на ужин, вкуснейшее блюдо уже будет готово.

Такая аппетитная закуска выглядит потрясающе. Готовить можно из лаваша или дрожжевого теста.

Для начинки стоит выбирать тонко порезанную колбасу, чтобы получились красивые корзиночки.

Закуска из готового теста на скорую руку - рецепт

Вам понадобится:

Тесто слоеное - 1 упаковка

Колбаса - 8 шт

Сыр

Томатная паста или кетчуп

Яйца - 1 шт

Руккола

Зелень

Специи - по вкусу

Тесто предварительно разморозить. Можно купить и дрожжевое.

Разделить тесто на 8 равных квадратиков.

Томатную пасту или кетчуп смешать со специями.

Сыр порезать небольшими пластинками.

Каждый кусочек теста смазать томатной пастой.

Далее положить кусочек колбасы, потом сыр.

Свернуть каждый кусочек теста в рулет.

Включить духовку на 180 или 200 градусов.

Деко обязательно застелить пергаментной бумагой и переложить рулетики.

Каждый кусочек смазать яйцом и посыпать зеленью. Выпекать закуску на скорую руку 15 минут.

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