Разлетаются горячими за минуту: самый потрясный рецепт лепешек, от которых невозможно оторваться

Вкусный "хачапури" дома. Рецепт уникальных лепешек с сыром, которые не оставят равнодушным никого.

Время приготовления: Время приготовления: 10 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 30 минут Порции Порции 8-10 порции

Лепешки с сыром рецепт / ua.depositphotos.com

Приготовить вкусные лепешки очень просто и быстро. Безумно простой рецепт, который смогут приготовить все.

Для начинки советуем покупать сыр, можно сулугуни. Также лепешки можно приготовить с фаршем. Все они будут обладать уникальным вкусом, но разлетаются за минуту.

Советуем тесто на лепешки готовить на молоке. На кефире получаются сильно пышными.

Лепешки с сыром - рецепт

Вам понадобится:

Молоко - 400 мл

Мука - 500 гр

Сухие дрожжи - 1 чайная ложка

Сахар

Соль

Масло растительное - 1 столовая ложка

Сулугуни, брынза, твердый сыр - 200 гр

Зелень по вкусу

Масло сливочное

Муку просеять два раза, добавить немного соли и 1 чайную ложку сахара.

Далее всыпать в муку сухие дрожжи и перемешать.

Молоко немного подогреть и влить в муку.

Начинаем замешивать эластичное тесто на лепешки. Примерно 20 минут понадобится, чтобы тесто стало безупречным.

Из готового теста на лепешки сформировать шарик, смазать растительным или оливковым маслом и оставить на 15 минут. Тесто обязательно накрыть полотенцем.

Сыр натереть на терке и смешать.

Зелень помыть, порезать и смешать с сыром.

Можно добавить перец или чеснок по вкусу.

Тесто поделить на 8-10 равных шариков.

Раскатать каждый шарик, положить туда начинку, и сделать лепешку. Разогреть хорошо сухую сковороду, добавить немного сливочного масла и обжарить под крышкой лепешку с двух сторон.

Время приготовления лепешки примерно 10 минут.

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