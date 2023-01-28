Разлетаются горячими за минуту: самый потрясный рецепт лепешек, от которых невозможно оторваться

Приготовить вкусные лепешки очень просто и быстро. Безумно простой рецепт, который смогут приготовить все.
Для начинки советуем покупать сыр, можно сулугуни. Также лепешки можно приготовить с фаршем. Все они будут обладать уникальным вкусом, но разлетаются за минуту.
Советуем тесто на лепешки готовить на молоке. На кефире получаются сильно пышными.
Лепешки с сыром - рецепт
Вам понадобится:
- Молоко - 400 мл
- Мука - 500 гр
- Сухие дрожжи - 1 чайная ложка
- Сахар
- Соль
- Масло растительное - 1 столовая ложка
- Сулугуни, брынза, твердый сыр - 200 гр
- Зелень по вкусу
- Масло сливочное
Муку просеять два раза, добавить немного соли и 1 чайную ложку сахара.
Далее всыпать в муку сухие дрожжи и перемешать.
Молоко немного подогреть и влить в муку.
Начинаем замешивать эластичное тесто на лепешки. Примерно 20 минут понадобится, чтобы тесто стало безупречным.
Из готового теста на лепешки сформировать шарик, смазать растительным или оливковым маслом и оставить на 15 минут. Тесто обязательно накрыть полотенцем.
Сыр натереть на терке и смешать.
Зелень помыть, порезать и смешать с сыром.
Можно добавить перец или чеснок по вкусу.
Тесто поделить на 8-10 равных шариков.
Раскатать каждый шарик, положить туда начинку, и сделать лепешку. Разогреть хорошо сухую сковороду, добавить немного сливочного масла и обжарить под крышкой лепешку с двух сторон.
Время приготовления лепешки примерно 10 минут.
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