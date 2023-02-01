Самые волшебные горячие бутерброды на сковороде: рецепт, который покорил всех

Безумно вкусный и быстрый завтрак для всей семьи. Рецепт невероятных горячих бутербродов.

Время приготовления: Время приготовления: 5 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Интернациональная

Горячие бутерброды на сковороде рецепт на завтрак / ua.depositphotos.com

Готовим очень быстрый и вкусный завтрак, от которого все будут в восторге дома. Начинку для горячих бутербродов можно выбирать по вашему вкусу.

Для рецепта подойдут грибы, лук, помидоры, колбаса, сыр, отварное мясо, курица. Все, что есть в вашем холодильнике будет замечательно сочетаться с рецептом.

Горячие бутерброды - рецепт за 15 минут

Вам понадобится:

Багет белый

Грибы

Лук

Сыр

Сливочное масло

Соль, специи - по вкусу

Яйцо - 1 шт

Грибы помыть, мелко порезать и обжарить с луком на сливочном масле.

Яйцо помыть и отделить белок от желтка. Желток смешать с солью и специями и добавить к грибам.

Можно добавить немного сливок и потушить пару минут.

Багет порезать крупными кусочками. Придавить всю мякоть столовой ложкой.

Выложить на кусочки багета начинку.

Сыр натереть на крупной терке и посыпать будущие горячие бутерброды.

Разогреть сковороду гриль и выложить каждый бутерброд.

Накрыть крышкой и поджарить до румяной корочки горячие бутерброды.

Горячие бутерброды из тостов от Руслана Сеничкина - рецепт

Вам понадобится:

Хлеб тостовый

Болгарский перец

Помидор

Лук

Сыр

Балык или ветчина

Смотрите, как готовить горячие бутерброды. Видеорецепт от ведущего Руслана Сеничкина:

Читайте также: