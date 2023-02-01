Самые волшебные горячие бутерброды на сковороде: рецепт, который покорил всех

Готовим очень быстрый и вкусный завтрак, от которого все будут в восторге дома. Начинку для горячих бутербродов можно выбирать по вашему вкусу.
Для рецепта подойдут грибы, лук, помидоры, колбаса, сыр, отварное мясо, курица. Все, что есть в вашем холодильнике будет замечательно сочетаться с рецептом.
Горячие бутерброды - рецепт за 15 минут
Вам понадобится:
- Багет белый
- Грибы
- Лук
- Сыр
- Сливочное масло
- Соль, специи - по вкусу
- Яйцо - 1 шт
Грибы помыть, мелко порезать и обжарить с луком на сливочном масле.
Яйцо помыть и отделить белок от желтка. Желток смешать с солью и специями и добавить к грибам.
Можно добавить немного сливок и потушить пару минут.
Багет порезать крупными кусочками. Придавить всю мякоть столовой ложкой.
Выложить на кусочки багета начинку.
Сыр натереть на крупной терке и посыпать будущие горячие бутерброды.
Разогреть сковороду гриль и выложить каждый бутерброд.
Накрыть крышкой и поджарить до румяной корочки горячие бутерброды.
Горячие бутерброды из тостов от Руслана Сеничкина - рецепт
Вам понадобится:
- Хлеб тостовый
- Болгарский перец
- Помидор
- Лук
- Сыр
- Балык или ветчина
Смотрите, как готовить горячие бутерброды. Видеорецепт от ведущего Руслана Сеничкина:
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