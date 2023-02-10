У кондитеров можно не заказывать: царский рецепт нежнейшего рулета, который получается всегда

Безумно вкусный меренговый рулет получится у всех. Рецепт рулета из безе с маскарпоне и сливками.

Время приготовления: Время приготовления: 40 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут

Мамий вкусний меренговий рулет рецепт / goodfon.ru

Что может быть прекраснее, чем порадовать родных нежнейшим сладким рулетом к чаю собственного приготовления.

Такой рецепт меренгового рулета понравится вашему мужчине в качестве подарка на 14 февраля. И у кондитеров заказывать сладости не нужно. Этот рецепт получится у каждого на 100%.

Мы сегодня расскажем рецепт меренговый рулет с маскарпоне, но можно его готовить с разными вкусами. Прекрасно подойдет арахисовая паста, джем или варенье.

Почему не получается меренговый рулет?

Это самый часто задаваемый вопрос. Все дело в белках и как вы их приготовили. Белки нужно обязательно взбивать в кухонном комбайне или миксером до белой массы, которая будет очень плотной.

Чтобы меренговый рулет получился, следуйте нашему рецепту.

Меренговый рулет - классический рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 4 шт

Сахар - 200 гр

Сахарная пудра - 2 столовые ложки

Крахмал обязательно кукурузный - 1 чайная ложка

Лимон - 1 шт

Малина, клубника, голубика - для украшения

Сливки - 100 мл

Маскарпоне - 300 гр

Яйца должны быть исключительно холодными. Тогда белки будут держать форму безупречно.

Достаем яйца из холодильника, промываем под холодной водой, отделяем аккуратно желтки от белка.

Сразу можно разогреть духовку до 140-150 градусов.

В чашу для кухонного комбайна или миксера добавить все белки. Желтки нам не нужны.

Начинаем взбивать яичные белки на средней скорости. В три подхода добавляем сахар, чтобы он успел раствориться и мощность миксера увеличиваем до максимальной.

Белки на меренговый рулет взбиваем исключительно до жестких пиков. Только тогда ваш рулет получится.

Как только белки готовы, работаем с силиконовой лопаткой.

Добавить крахмал, но только кукурузный. Крахмал добавляют в меренговый рулет для того, чтобы получилась хрустящая корочка.

Перемешать силиконовой лопаткой крахмал с белками.

Добавить 2 чайные ложки лимонного сока и снова перемешать.

Застелить противень пергаментной бумагой хорошего качества. Чтобы белки не прилипли к ней.

Выложить белки на противень и разровнять столовой ложкой или ножом.

Отправляем массу на меренговый рулет выпекаться на 30 минут.

Важно! Чтобы меренговый рулет получится, его нельзя пересушивать в духовке.

Достаем нашу основу на рулет из духовки, снимаем пергаментную бумагу и даем остыть.

Смешать сыр Маскарпоне, влить сливки и сахарную пудру. Аккуратно взбить блендером или кухонным комбайном.

Смазать нашу основу маскарпоне. В серединку добавляем фрукты по вкусу.

Немного маскарпоне стоит оставить на украшение.

Начинаем сворачивать меренговый рулет, очень аккуратно. Как только свернуть, руками его немного придавить.

В кондитерский мешок переложить маскарпоне и сделать красивую верхушку. Украсить ягодами голубики, малины и клубники.

Можно переложить в холодильник для пропитки на несколько часов.

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