Приготовить и побаловать близких вкуснейшей выпечкой очень просто. Удивительный рецепт луковых булочек за 15 минут восхитит всех.
Простой и невероятный рецепт булочек будет прекрасным дополнением к обеду или закуской для вашего стола.
Всего несколько ингредиентов и луковый шедевр готов.
Луковые булочки - рецепт
Вам понадобится:
- Тесто - 1 упаковка (слоеное)
- Лук - 2 шт среднего размера
- Масло
- Соль, специи - по вкусу
Слоеное тесто для нашего рецепта хватит 1 упаковки. Его предварительно нужно разморозить.
Переложить на стол и вырезать круглым стаканом кольца.
Лук почистить, порезать кольцами. Лук выбирать нужно салатный. Желательно красный. Противень обязательно смазать сливочным маслом, выложить тесто и лук.
Противень можно застелить и бумагой для выпечки.
Посолить лук и посыпать любимыми специями.
Сверху булочек с луком положить масло. Предварительно порезать небольшими кубиками.
Духовку разогреть до 200 градусов. Выпекать луковые булочки до 15 минут.
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