Приготовить из слоеного теста можно невероятно вкусные закусочные булочки. Простой рецепт за 15 минут.

Время приготовления: Время приготовления: 15 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 5 минут

Быстрые булочки из слоеного теста рецепт / ru.freepik.com

Приготовить и побаловать близких вкуснейшей выпечкой очень просто. Удивительный рецепт луковых булочек за 15 минут восхитит всех.

Простой и невероятный рецепт булочек будет прекрасным дополнением к обеду или закуской для вашего стола.

Всего несколько ингредиентов и луковый шедевр готов.

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Луковые булочки - рецепт

Вам понадобится:

Тесто - 1 упаковка (слоеное)

Лук - 2 шт среднего размера

Масло

Соль, специи - по вкусу

Слоеное тесто для нашего рецепта хватит 1 упаковки. Его предварительно нужно разморозить.

Переложить на стол и вырезать круглым стаканом кольца.

Лук почистить, порезать кольцами. Лук выбирать нужно салатный. Желательно красный. Противень обязательно смазать сливочным маслом, выложить тесто и лук.

Противень можно застелить и бумагой для выпечки.

Посолить лук и посыпать любимыми специями.

Сверху булочек с луком положить масло. Предварительно порезать небольшими кубиками.

Духовку разогреть до 200 градусов. Выпекать луковые булочки до 15 минут.

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