Самые вкусные пампушки с зеленью: фирменный рецепт, который получается у всех ​

Что может быть вкуснее настоящего украинского борща с вкусными чесночными пампушками с зеленью. Многие хозяйки не привыкли сами готовить такую выпечку, а зря.
Главред расскажет удивительно простой рецепт пампушек к борщу. После такого рецепта вы будете готовить их постоянно.
Вкусней пампушек вы точно не пробовали. Понравятся пампушки всем, и взрослым, и детям.
Пампушки с чесноком и зеленью - рецепт к борщу
Вам понадобится:
- Мука - 4 стакана до 400 гр
- Дрожжи сухие - 1 пакетик 10 гр
- Вода теплая - 2 стакана
- Масло растительное - 4 столовые ложки
- Желток - 1 шт
- Сахар
- Соль
- Чеснок
- Зелень
Вода должна быть теплой, но не горячей.
Всыпать в теплую воду дрожжи и перемешать. Далее сахар и соль.
Муку хорошо просеять и добавить к воде. Добавлять муку частями и начинать замешивать тесто.
В процессе добавить растительное масло.
Тесто вымешивать не менее 10 минут, оно не должно прилипать к рукам.
Скатать тесто на пампушки в шарик, переложить в кастрюлю, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 60 минут.
Тесто должно добавить в объеме.
Смазать руки растительным маслом, достаем тесто и нарезаем на небольшие кружочки.
Форму для выпекания смазать обязательно растительным маслом.
Нагреть духовку и поставить противень с пампушками на расстойку.
Отделить желток от белка. Желток взбить с солью и чесноком.
Смазать пампушки яйцом с чесноком и отправить в духовку на 20 минут при 200 градусов.
Пока пампушки выпекались, смешиваем 1 столовую ложку растительного масла, соль и зелень.
Смазать готовые чесночные пампушки зеленью, накрыть полотенцем и дать постоять 5 минут.
Подавать пампушки теплыми к столу.
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