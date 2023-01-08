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Самые вкусные пампушки с зеленью: фирменный рецепт, который получается у всех ​

8 января 2023, 18:12
Как приготовить быстро ароматные пампушки. Простой рецепт, от которого все будут в восторге.
Время приготоления Время приготовления: 90 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Кухня Кухня Украинская
Чесночные пампушки рецепт
Чесночные пампушки рецепт / freepik.com

Что может быть вкуснее настоящего украинского борща с вкусными чесночными пампушками с зеленью. Многие хозяйки не привыкли сами готовить такую выпечку, а зря.

Главред расскажет удивительно простой рецепт пампушек к борщу. После такого рецепта вы будете готовить их постоянно.

Вкусней пампушек вы точно не пробовали. Понравятся пампушки всем, и взрослым, и детям.

Пампушки с чесноком и зеленью - рецепт к борщу

Вам понадобится:

  • Мука - 4 стакана до 400 гр
  • Дрожжи сухие - 1 пакетик 10 гр
  • Вода теплая - 2 стакана
  • Масло растительное - 4 столовые ложки
  • Желток - 1 шт
  • Сахар
  • Соль
  • Чеснок
  • Зелень

Вода должна быть теплой, но не горячей.

Всыпать в теплую воду дрожжи и перемешать. Далее сахар и соль.

Муку хорошо просеять и добавить к воде. Добавлять муку частями и начинать замешивать тесто.

В процессе добавить растительное масло.

Тесто вымешивать не менее 10 минут, оно не должно прилипать к рукам.

Скатать тесто на пампушки в шарик, переложить в кастрюлю, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 60 минут.

Тесто должно добавить в объеме.

Смазать руки растительным маслом, достаем тесто и нарезаем на небольшие кружочки.

Форму для выпекания смазать обязательно растительным маслом.

Нагреть духовку и поставить противень с пампушками на расстойку.

Отделить желток от белка. Желток взбить с солью и чесноком.

Смазать пампушки яйцом с чесноком и отправить в духовку на 20 минут при 200 градусов.

Пока пампушки выпекались, смешиваем 1 столовую ложку растительного масла, соль и зелень.

Смазать готовые чесночные пампушки зеленью, накрыть полотенцем и дать постоять 5 минут.

Подавать пампушки теплыми к столу.

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