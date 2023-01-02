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Богатая кутья на Рождество 2023, которая принесет в дом деньги: пошаговый рецепт

2 января 2023, 15:47
Как правильно приготовить кутью на Рождество, чтобы она принесла в дом удачу. Пошаговый рецепт рождественской кутьи.
Кутья на Рождество, рецепт кутьи на рождество 2023
Рецепт кутьи на Рождество 2023 / ua.depositphotos.com

Рождество Христово отмечают в Украине 7 января. Каждая хозяйка готовит богатую кутью для Святого вечера и традиционные 12 блюд.

Главред расскажет рецепт настоящей кутьи на Рождество, которая привлечет в вашу жизнь достаток, удачу, благополучие и везение.

Кутью нужно обязательно готовить с добрыми мыслями и в полной тишине.

Кутья на Рождество - пошаговый рецепт приготовления

Вам понадобится:

  • Пшено - 1 стакан
  • Мак
  • Мед
  • Орехи (грецкие, кешью, арахис, миндаль)
  • Цукаты
  • Изюм
  • Коньяк - 1 чайная ложка

Пшеничную крупу промыть под водой, почистить и залить минимум на 2-3 часа. Если есть время, то запарить крупу на сутки.

Сварить кашу на кутью. Добавить немного соли. Изюм и мак замочить отдельно на 15 минут.

Орехи измельчить. Можно в блендере в крошку, если не любите кусочками.

Орешки можно предварительно обжарить на сковороде.

Мак измельчить до мелкой крупы. Чтобы понять, что мак готов для Кутьи, он должен пустить молочко.

3 столовые ложки меда развести с водой и залить кашу для кутьи.

Добавить изюм, мак, орехи и все перемешать.

Дать постоять под крышкой еще 5 минут.

Перед подачей добавить немного коньяка, перемешать и украсить кутью на Рождество цукатами.

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