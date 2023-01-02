Богатая кутья на Рождество 2023, которая принесет в дом деньги: пошаговый рецепт

Рождество Христово отмечают в Украине 7 января. Каждая хозяйка готовит богатую кутью для Святого вечера и традиционные 12 блюд.
Главред расскажет рецепт настоящей кутьи на Рождество, которая привлечет в вашу жизнь достаток, удачу, благополучие и везение.
Кутью нужно обязательно готовить с добрыми мыслями и в полной тишине.
Кутья на Рождество - пошаговый рецепт приготовления
Вам понадобится:
- Пшено - 1 стакан
- Мак
- Мед
- Орехи (грецкие, кешью, арахис, миндаль)
- Цукаты
- Изюм
- Коньяк - 1 чайная ложка
Пшеничную крупу промыть под водой, почистить и залить минимум на 2-3 часа. Если есть время, то запарить крупу на сутки.
Сварить кашу на кутью. Добавить немного соли. Изюм и мак замочить отдельно на 15 минут.
Орехи измельчить. Можно в блендере в крошку, если не любите кусочками.
Орешки можно предварительно обжарить на сковороде.
Мак измельчить до мелкой крупы. Чтобы понять, что мак готов для Кутьи, он должен пустить молочко.
3 столовые ложки меда развести с водой и залить кашу для кутьи.
Добавить изюм, мак, орехи и все перемешать.
Дать постоять под крышкой еще 5 минут.
Перед подачей добавить немного коньяка, перемешать и украсить кутью на Рождество цукатами.
Читайте также:
- Самый простой и очень вкусный салат на Рождество: изысканный рецепт за пару минут
- Бюджетное блюдо, которое должно быть на каждом столе: рецепт на Новый год с 1 секретным ингредиентом