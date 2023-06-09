Целая гора вкуснятины из 1 стакана кефира: разметут за минуту горячими

Чтобы удивить своих близких вкусной закуской вам понадобится всего 10 минут. Восхитительные сырные палочки, которые сметают горячими со стола.
Сырные палочки можно готовить для закуски, в качестве перекуса или деткам.
Всего несколько ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике и сырные палочки на сковороде восхитят своим вкусом.
Сырные палочки - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Кефир - 1 стакан (250 мл)
- Мука - 420 гр
- Разрыхлитель - 1 пакетик (10 гр)
- Соль - половина чайно ложки
- Яйца - 2 шт
- Сахар - 2 чайные ложки
- Сыр твердый - 120 гр
- Укроп и петрушка по вкусу
Яйца разбить в глубокую миску. Добавить соль, сахар и немного перемешать.
Влить стакан кефира, можно холодного или комнатной температуры.
Мелко порезать зелень по вкусу и добавить в миску к ингредиентам для сырных палочек.
Натереть мелко сыр и добавить в миску, хорошо перемешать.
Муку просеять с разрыхлителем и замесить тесто.
Тесто выложить на поверхность, раскатать скалкой.
Порезать тесто на небольшие длинные кусочки.
Разогреть сковороду, влить растительное масло.
Положить сырные палочки на хорошо разогретую сковороду и обжаривать с двух сторон до золотистого цвета.
Сырные палочки моментально увеличиваются при жарке. Эта вкусная закуска просто невероятная.
Смотрите видео рецепт, как готовить сырный пирог:
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