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Целая гора вкуснятины из 1 стакана кефира: разметут за минуту горячими

Мария Тупик
9 июня 2023, 15:18 обновлено 9 июня, 15:18
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Готовим самые вкусные сырные палочки за 10 минут дома. Рецепт закуски, которая понравится всем.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепты сырные палочки за 10 минут
Рецепты сырные палочки за 10 минут / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, instagram

Чтобы удивить своих близких вкусной закуской вам понадобится всего 10 минут. Восхитительные сырные палочки, которые сметают горячими со стола.

Сырные палочки можно готовить для закуски, в качестве перекуса или деткам.

Всего несколько ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике и сырные палочки на сковороде восхитят своим вкусом.

Сырные палочки - быстрый рецепт

Вам понадобится:

  • Кефир - 1 стакан (250 мл)
  • Мука - 420 гр
  • Разрыхлитель - 1 пакетик (10 гр)
  • Соль - половина чайно ложки
  • Яйца - 2 шт
  • Сахар - 2 чайные ложки
  • Сыр твердый - 120 гр
  • Укроп и петрушка по вкусу

Яйца разбить в глубокую миску. Добавить соль, сахар и немного перемешать.

Влить стакан кефира, можно холодного или комнатной температуры.

Мелко порезать зелень по вкусу и добавить в миску к ингредиентам для сырных палочек.

Натереть мелко сыр и добавить в миску, хорошо перемешать.

Муку просеять с разрыхлителем и замесить тесто.

Тесто выложить на поверхность, раскатать скалкой.

Пошаговый рецепт приготовления сырных палочек дома
Пошаговый рецепт приготовления сырных палочек дома / скриншот instagram

Порезать тесто на небольшие длинные кусочки.

Разогреть сковороду, влить растительное масло.

Положить сырные палочки на хорошо разогретую сковороду и обжаривать с двух сторон до золотистого цвета.

Сырные палочки моментально увеличиваются при жарке. Эта вкусная закуска просто невероятная.

Смотрите видео рецепт, как готовить сырный пирог:

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