Что приготовить из теста фило: отпадный рецепт, который не нужно готовить три часа

Вкусный и быстрый пирог можно приготовить из нескольких ингредиентов. Простейший рецепт с готовым тестом Фило будет превосходно сочетаться с сыром и картошкой.
Тесто Фило очень тонкое, поэтому с ним нужна работать аккуратно. В рецепт пирога из теста Фило предлагаем добавить несколько видов сыра.
Если в вашей морозилке есть спаржа, то замечательно подойдет к такому простому блюду.
Пирог из теста Фило с картошкой и сыром - рецепт
Вам понадобится:
- Тесто Фило - 1 упаковка
- Сыр Голландский
- Сыр твердый
- Пармезан
- Картошка - 8 шт
- Соль
- Спаржа
- Яйца - 3 шт
- Масло сливочное
Картошку помыть, почистить и отварить до готовности.
Слить воду с картошки, добавить сливочное масло, яйца и сделать пюре.
Можно картошку сразу посолить, добавить специи по вкусу.
Сыр натереть на крупной терке, пармезан измельчить.
Добавить все к картофельному пюре и перемешать начинку.
Спаржу разморозить и отварить в кипящей воде 3 минуты.
Растопить сливочное масло.
В форму для пирога разложить тесто фило, каждый лист обязательно смазать маслом.
На тесто выложить всю картофельно-сырную начинку.
Следом выложить спаржу и смазать начинку сливочным маслом.
Можно посыпать семенами кунжута или льна.
Духовку разогреть до 200 градусов, поставить пирог и выпекать 10 минут.
Далее убавить до 180 градусов и выпекать еще 10 минут.
Пирог из теста Фило не достаем сразу. Нужно оставить на 5 минут в духовке, только потом достаем, разрезаем и подаем к столу вкуснейшую закуску.
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