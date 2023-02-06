Что приготовить из теста фило: отпадный рецепт, который не нужно готовить три часа

Необыкновенный рецепт пирога из теста Фило за 20 минут, который будут просить у вас все близкие.

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут

Что приготовить из тесто фило рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусный и быстрый пирог можно приготовить из нескольких ингредиентов. Простейший рецепт с готовым тестом Фило будет превосходно сочетаться с сыром и картошкой.

Тесто Фило очень тонкое, поэтому с ним нужна работать аккуратно. В рецепт пирога из теста Фило предлагаем добавить несколько видов сыра.

Если в вашей морозилке есть спаржа, то замечательно подойдет к такому простому блюду.

Пирог из теста Фило с картошкой и сыром - рецепт

Вам понадобится:

Тесто Фило - 1 упаковка

Сыр Голландский

Сыр твердый

Пармезан

Картошка - 8 шт

Соль

Спаржа

Яйца - 3 шт

Масло сливочное

Картошку помыть, почистить и отварить до готовности.

Слить воду с картошки, добавить сливочное масло, яйца и сделать пюре.

Можно картошку сразу посолить, добавить специи по вкусу.

Сыр натереть на крупной терке, пармезан измельчить.

Добавить все к картофельному пюре и перемешать начинку.

Спаржу разморозить и отварить в кипящей воде 3 минуты.

Растопить сливочное масло.

В форму для пирога разложить тесто фило, каждый лист обязательно смазать маслом.

На тесто выложить всю картофельно-сырную начинку.

Следом выложить спаржу и смазать начинку сливочным маслом.

Можно посыпать семенами кунжута или льна.

Духовку разогреть до 200 градусов, поставить пирог и выпекать 10 минут.

Далее убавить до 180 градусов и выпекать еще 10 минут.

Пирог из теста Фило не достаем сразу. Нужно оставить на 5 минут в духовке, только потом достаем, разрезаем и подаем к столу вкуснейшую закуску.

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