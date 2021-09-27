Назван самый полезный суп: готовить всего 20 минут

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут

Чечевичный суп рецепт / ua.depositphotos.com

Обед - это неотъемлемая часть нашего рациона. Правильный обед состоит из трех блюд - первое, второе и десерт.

Врачи и диетологи рассказали, что самым полезным супом на обед является - чечевичный суп-пюре.

Чечевичный суп очень полезен. В нем содержится 12 аминокислот, клетчатка и растительные белки. А еще чечевичный суп способен укрепить иммунитет.

На втором месте, как оказалось, овощной суп, но на мясном бульоне. В полезный овощной суп входят такие овощи, как: стручковая фасоль, кабачок, сельдерей.

Кроме овощного супа на мясном бульоне можно сварить овощной суп с рыбой. Рыбу стоит выбирать минтай или хек, но никак не консервы.

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Главред расскажет рецепт самого полезного чечевичного супа.

Чечевичный суп-пюре - рецепт

Вам понадобиться:

Красная чечевица - 200 г

Картошка - 2 штуки

Зеленый лук

Морковка - 1 штука

Лимон - 1 штука

Соль, специи - по вкусу

Перед приготовлением чечевичного супа желательно замочить чечевицу на ночь, или хотя бы на часов 5. Варить чечевицу на слабом огне примерно 50 минут. Моем и чистим картошку, лук и морковь. Нарезаем мелко лук и обжариваем на слабом огне.

Режем картошку и добавляем к чечевице, добавляем немного воды. Далее отправляем морковь и лук. Солим и накрываем крышкой, варим на слабом огне до готовности всех овощей.

Как только овощи все сварились, добавляем немного бульона, масло сливочное и блендером все пюрируем. В процессе можно добавить еще немного бульона, если вам показалось мало жидкости. Разлейте чечевичный суп по тарелкам и украсьте веточкой зеленого лука.