Назван самый полезный суп: готовить всего 20 минут

Главред расскажет рецепт самого полезного чечевичного супа.
Обед - это неотъемлемая часть нашего рациона. Правильный обед состоит из трех блюд - первое, второе и десерт.
Врачи и диетологи рассказали, что самым полезным супом на обед является - чечевичный суп-пюре.
Чечевичный суп очень полезен. В нем содержится 12 аминокислот, клетчатка и растительные белки. А еще чечевичный суп способен укрепить иммунитет.
На втором месте, как оказалось, овощной суп, но на мясном бульоне. В полезный овощной суп входят такие овощи, как: стручковая фасоль, кабачок, сельдерей.
Кроме овощного супа на мясном бульоне можно сварить овощной суп с рыбой. Рыбу стоит выбирать минтай или хек, но никак не консервы.
Главред расскажет рецепт самого полезного чечевичного супа.
Чечевичный суп-пюре - рецепт
Вам понадобиться:
- Красная чечевица - 200 г
- Картошка - 2 штуки
- Зеленый лук
- Морковка - 1 штука
- Лимон - 1 штука
- Соль, специи - по вкусу
Перед приготовлением чечевичного супа желательно замочить чечевицу на ночь, или хотя бы на часов 5. Варить чечевицу на слабом огне примерно 50 минут. Моем и чистим картошку, лук и морковь. Нарезаем мелко лук и обжариваем на слабом огне.
Режем картошку и добавляем к чечевице, добавляем немного воды. Далее отправляем морковь и лук. Солим и накрываем крышкой, варим на слабом огне до готовности всех овощей.
Как только овощи все сварились, добавляем немного бульона, масло сливочное и блендером все пюрируем. В процессе можно добавить еще немного бульона, если вам показалось мало жидкости. Разлейте чечевичный суп по тарелкам и украсьте веточкой зеленого лука.