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Назван самый полезный суп: готовить всего 20 минут

27 сентября 2021, 17:59

Главред расскажет рецепт самого полезного чечевичного супа.

Время приготоления Время приготовления: 30 минут
суп, чечевица
Чечевичный суп рецепт / ua.depositphotos.com

Обед - это неотъемлемая часть нашего рациона. Правильный обед состоит из трех блюд - первое, второе и десерт.

Врачи и диетологи рассказали, что самым полезным супом на обед является - чечевичный суп-пюре.

Чечевичный суп очень полезен. В нем содержится 12 аминокислот, клетчатка и растительные белки. А еще чечевичный суп способен укрепить иммунитет.

На втором месте, как оказалось, овощной суп, но на мясном бульоне. В полезный овощной суп входят такие овощи, как: стручковая фасоль, кабачок, сельдерей.

Кроме овощного супа на мясном бульоне можно сварить овощной суп с рыбой. Рыбу стоит выбирать минтай или хек, но никак не консервы.

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Главред расскажет рецепт самого полезного чечевичного супа.

Чечевичный суп-пюре - рецепт

Вам понадобиться:

  • Красная чечевица - 200 г
  • Картошка - 2 штуки
  • Зеленый лук
  • Морковка - 1 штука
  • Лимон - 1 штука
  • Соль, специи - по вкусу

Перед приготовлением чечевичного супа желательно замочить чечевицу на ночь, или хотя бы на часов 5. Варить чечевицу на слабом огне примерно 50 минут. Моем и чистим картошку, лук и морковь. Нарезаем мелко лук и обжариваем на слабом огне.

Режем картошку и добавляем к чечевице, добавляем немного воды. Далее отправляем морковь и лук. Солим и накрываем крышкой, варим на слабом огне до готовности всех овощей.

Как только овощи все сварились, добавляем немного бульона, масло сливочное и блендером все пюрируем. В процессе можно добавить еще немного бульона, если вам показалось мало жидкости. Разлейте чечевичный суп по тарелкам и украсьте веточкой зеленого лука.

viber
рецепт суп
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