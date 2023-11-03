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Вкуснее и в разы дешевле, чем в ресторане: готовим нежный грибной крем-суп за пол часа

Лидия Неплях
3 ноября 2023, 14:43
Если вы думаете, что приготовить крем-суп можно только в заведении, то вы ошибаетесь, ведь это элементарно просто.
Время приготоления Время приготовления: 35 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Европейская
Вкуснее и в разы дешевле, чем в ресторане: готовим нежный грибной крем-суп за пол часа
Грибной крем-суп рецепт на украинском / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (curly.cale)

Крем-суп с грибами - это вкусное и питательное блюдо, которое отлично подойдет как на обед, так и на ужин в холодное время года. Он имеет нежный вкус и аромат грибов в сочетании с нежностью кремовой основы. Этот суп очень прост в приготовлении и отлично подходит к различным блюдам. Главред рассказывает, как приготовить грибной крем-суп.

Крем-суп из шампиньонов и картофеля-рецепт

Ингредиенты:

  • 20 г сливочного масла
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 300 г шампиньонов
  • соль, перец, сухой чеснок
  • горячая вода
  • 1 столовая ложка муки
  • 100 мл 15-20% сливок
  • петрушка

Приготовление: Лук и морковь мелко нарезаем. В кастрюлю отправляем кусочек сливочного масла, растапливаем и обжариваем сначала лук, а затем добавляем морковь. Далее добавляем нарезанные шампиньоны, солим, перчим и обязательно добавляем сухой чеснок. Это блюдо обязательно готовим в кастрюле с толстым дном. Заливаем горячей водой, она должна покрыть овощи как на видео, перемешиваем и добавляем 1 ст. л. муки. Загущаем суп несколько минут на не высоком огне и добавляем горячие сливки. Доводим до кипения и снимаем с огня. С помощью блендера измельчаем суп до однородной, кремовой текстуры. Готовое блюдо украшаем мелко нарезанной петрушкой, поджаренными кусочками шампиньонов и сливками.

видео дня

Смотрите, как приготовить грибной крем-суп из шампиньонов:

@pollicooking Грибной крем-суп * 20 г. сливочного масла * 1 лучок • 1 морковь • 300 г. шампиньонов • соль, перец, сухой чеснок • горячая вода • 1 ст. л. муки • 100 мл. 15-20% сливок • петрушка лучок и морковь мелко нарезаем, я бодрибнила с помощью чоппера Smart Chef - это замечательный прибор, который поможет вам быстро нарезать овощи, фрукты, мясо, зелень и многое другое. Заказать можно на странице @krauff_ukraine в кастрюлю отправляем кусочек сливочного масла, растапливаем и обжариваем сначала лучок, а затем добавляем морковь. Далее добавляем нарезанные шампиньоны, солим, перчим и обязательно добавляем сухой чеснок. Это блюдо обязательно готовим в кастрюле с толстым дном, у меня именно такая от бренда @krauff_ukraine серия Smart Chef 2 л. заливаем горячей водой, она должна покрыть овощи как на видео, перемешиваем и добавляем 1 ст. л. муки. Загущаем суп несколько минуток на не высоком огне и добавляем горячие сливки. Доводим до кипения и снимаем с огня. С помощью блендер измельчаем суп до однородной кремовой текстуры. Готовое блюдо украшаем мелко нарезанной петрушкой, поджаренными кусочками шампиньонов и сливками. Приятного аппетита ❤️ # грибнойкремсуп# рецепты на украинском#фудблог# грибныйсуп# грибнойкремсуп# кремсуп оригінальний оригинальный звук-Polinochka

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