Вкуснее и в разы дешевле, чем в ресторане: готовим нежный грибной крем-суп за пол часа

Если вы думаете, что приготовить крем-суп можно только в заведении, то вы ошибаетесь, ведь это элементарно просто.

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Грибной крем-суп рецепт на украинском / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (curly.cale)

Крем-суп с грибами - это вкусное и питательное блюдо, которое отлично подойдет как на обед, так и на ужин в холодное время года. Он имеет нежный вкус и аромат грибов в сочетании с нежностью кремовой основы. Этот суп очень прост в приготовлении и отлично подходит к различным блюдам. Главред рассказывает, как приготовить грибной крем-суп.

Крем-суп из шампиньонов и картофеля-рецепт

Ингредиенты:

20 г сливочного масла

1 лук

1 морковь

300 г шампиньонов

соль, перец, сухой чеснок

горячая вода

1 столовая ложка муки

100 мл 15-20% сливок

петрушка

Приготовление: Лук и морковь мелко нарезаем. В кастрюлю отправляем кусочек сливочного масла, растапливаем и обжариваем сначала лук, а затем добавляем морковь. Далее добавляем нарезанные шампиньоны, солим, перчим и обязательно добавляем сухой чеснок. Это блюдо обязательно готовим в кастрюле с толстым дном. Заливаем горячей водой, она должна покрыть овощи как на видео, перемешиваем и добавляем 1 ст. л. муки. Загущаем суп несколько минут на не высоком огне и добавляем горячие сливки. Доводим до кипения и снимаем с огня. С помощью блендера измельчаем суп до однородной, кремовой текстуры. Готовое блюдо украшаем мелко нарезанной петрушкой, поджаренными кусочками шампиньонов и сливками.

видео дня

Смотрите, как приготовить грибной крем-суп из шампиньонов:

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