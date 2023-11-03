Вкуснее и в разы дешевле, чем в ресторане: готовим нежный грибной крем-суп за пол часа

Крем-суп с грибами - это вкусное и питательное блюдо, которое отлично подойдет как на обед, так и на ужин в холодное время года. Он имеет нежный вкус и аромат грибов в сочетании с нежностью кремовой основы. Этот суп очень прост в приготовлении и отлично подходит к различным блюдам. Главред рассказывает, как приготовить грибной крем-суп.
Крем-суп из шампиньонов и картофеля-рецепт
Ингредиенты:
- 20 г сливочного масла
- 1 лук
- 1 морковь
- 300 г шампиньонов
- соль, перец, сухой чеснок
- горячая вода
- 1 столовая ложка муки
- 100 мл 15-20% сливок
- петрушка
Приготовление: Лук и морковь мелко нарезаем. В кастрюлю отправляем кусочек сливочного масла, растапливаем и обжариваем сначала лук, а затем добавляем морковь. Далее добавляем нарезанные шампиньоны, солим, перчим и обязательно добавляем сухой чеснок. Это блюдо обязательно готовим в кастрюле с толстым дном. Заливаем горячей водой, она должна покрыть овощи как на видео, перемешиваем и добавляем 1 ст. л. муки. Загущаем суп несколько минут на не высоком огне и добавляем горячие сливки. Доводим до кипения и снимаем с огня. С помощью блендера измельчаем суп до однородной, кремовой текстуры. Готовое блюдо украшаем мелко нарезанной петрушкой, поджаренными кусочками шампиньонов и сливками.
Смотрите, как приготовить грибной крем-суп из шампиньонов:
@pollicooking Грибной крем-суп * 20 г. сливочного масла * 1 лучок • 1 морковь • 300 г. шампиньонов • соль, перец, сухой чеснок • горячая вода • 1 ст. л. муки • 100 мл. 15-20% сливок • петрушка лучок и морковь мелко нарезаем, я бодрибнила с помощью чоппера Smart Chef - это замечательный прибор, который поможет вам быстро нарезать овощи, фрукты, мясо, зелень и многое другое. Заказать можно на странице @krauff_ukraine в кастрюлю отправляем кусочек сливочного масла, растапливаем и обжариваем сначала лучок, а затем добавляем морковь. Далее добавляем нарезанные шампиньоны, солим, перчим и обязательно добавляем сухой чеснок. Это блюдо обязательно готовим в кастрюле с толстым дном, у меня именно такая от бренда @krauff_ukraine серия Smart Chef 2 л. заливаем горячей водой, она должна покрыть овощи как на видео, перемешиваем и добавляем 1 ст. л. муки. Загущаем суп несколько минуток на не высоком огне и добавляем горячие сливки. Доводим до кипения и снимаем с огня. С помощью блендер измельчаем суп до однородной кремовой текстуры. Готовое блюдо украшаем мелко нарезанной петрушкой, поджаренными кусочками шампиньонов и сливками. Приятного аппетита ❤️ # грибнойкремсуп# рецепты на украинском#фудблог# грибныйсуп# грибнойкремсуп# кремсуп оригінальний оригинальный звук-Polinochka
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