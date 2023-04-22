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Гениально просто: невозможно вкусные пирожки из слоеного теста за 20 минут - рецепт

Мария Тупик
22 апреля 2023, 12:21 обновлено 22 апреля, 12:21
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Невозможно вкусный рецепт пирожков из слоеного теста. Шикарная закуска за 20 минут.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня интернациональная
Пирожки из слоеного теста рецепт
Пирожки из слоеного теста рецепт / ua.depositphotos.com

Универсальный рецепт пирожков из слоеного теста могут приготовить все. Такое тесто облегчит жизнь любой хозяйке на кухне.

Невозможно вкусные лодочки из слоеного теста может приготовить любой.

Начинку выбирайте по вкусу. Замечательно подойдет начинка из сыра, ветчины, овощей.

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Вкусные пирожки лодочки из слоеного теста - рецепт

Вам понадобится:

  • Слоеное тесто - 1 упаковка
  • Плавленый сыр - 2 кубика
  • Морковку - 1 шт
  • Чеснок - по вкусу
  • Ветчина - 100 гр
  • Яйца - 3 шт

Готовое слоеное тесто предварительно достаем из морозилки. Оно должно быть обязательно комнатной температуры.

Слоеное тесто тонко раскатать, можно поверхность немного присыпать мукой.

Разделить тесто на 6 частей. Всего из 2 пластов слоеного теста должно получится 12 лодочек.

Сделать красивые и аккуратные лодочки из слоеного теста.

Противень смазать сливочным маслом, можно застелить бумагой для выпечки.

Чтобы лодочки не пригорали, немного можно присыпать противень мукой.

Каждую лодочку проткнуть несколько раз вилкой.

Выпекать лодочки при хорошо разогретой духовке 20 минут.

Вкусные лодочки из слоеного теста
Вкусные лодочки из слоеного теста / smak.ua

Достать лодочки из слоеного теста и дать им остыть.

Пока лодочки в духовке, делаем вкусную начинку.

Яйца отварить, остудить, почистить и натереть на терке.

Плавленый сыр натереть на самой мелкой терке.

Морковку, чеснок и зелень измельчить.

Ветчину мелко порезать.

Соединить все ингредиенты, посолить и поперчить по вкусу.

В каждую лодочку переложить начинку и посыпать кунжутом.

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