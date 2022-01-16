Голодная кутья на Крещение: самый простой и быстрый рецепт

Голодную кутью готовят из крупы с добавление мака и сухофруктов.
Крещение в Украине традиционно празднуют 19 января. А вот 18 января украинские семьи отмечают Крещенский Сочельник. Хозяйки в этот день готовят голодную кутью.
Поскольку с самого утра 18 января до первой звезды нельзя было ничего есть, название кутьи стало - голодная.
На Крещенский Сочельник готовят строго скромный стол с постными блюдами.
Как готовить голодную кутью
Голодную кутью готовят из крупы с добавление мака и сухофруктов. При этом добавлять сливки или молоко нельзя.
Голодная кутья на Крещенский Сочельник - рецепт
Вам понадобится:
- Крупа пшеница или рис - 320 грамм
- Орехи - 50 грамм
- Мак
- Мед жидкий
- Изюм
Если готовите голодную кутью из пшеницы, стоит крупу хорошо промыть под проточной водой и залить холодной водой на 3 часа.
Если готовите кутью из риса, тогда 5 раз промываете хорошо рис и варите до готовности.
Варим пшеницу или рис и даем постоять под крышкой минут 20.
Мак залить кипятком, и блендером его перебить.
Изюм промыть, по желанию ошпарить кипятком. Смешать в красивой посуде пшеницу или рис, мак, орехи, изюм.
Все залить жидким медом и хорошо перемешать.
Голодную кутью подавать первой на стол. После чего ставить другие блюда.
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