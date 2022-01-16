Голодная кутья на Крещение: самый простой и быстрый рецепт

Кутья на Крещение 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Крещение в Украине традиционно празднуют 19 января. А вот 18 января украинские семьи отмечают Крещенский Сочельник. Хозяйки в этот день готовят голодную кутью.

Поскольку с самого утра 18 января до первой звезды нельзя было ничего есть, название кутьи стало - голодная.

На Крещенский Сочельник готовят строго скромный стол с постными блюдами.

Как готовить голодную кутью

Голодную кутью готовят из крупы с добавление мака и сухофруктов. При этом добавлять сливки или молоко нельзя.

Голодная кутья на Крещенский Сочельник - рецепт

Вам понадобится:

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Крупа пшеница или рис - 320 грамм

Орехи - 50 грамм

Мак

Мед жидкий

Изюм

Если готовите голодную кутью из пшеницы, стоит крупу хорошо промыть под проточной водой и залить холодной водой на 3 часа.

Если готовите кутью из риса, тогда 5 раз промываете хорошо рис и варите до готовности.

Варим пшеницу или рис и даем постоять под крышкой минут 20.

Мак залить кипятком, и блендером его перебить.

Изюм промыть, по желанию ошпарить кипятком. Смешать в красивой посуде пшеницу или рис, мак, орехи, изюм.

Все залить жидким медом и хорошо перемешать.

Голодную кутью подавать первой на стол. После чего ставить другие блюда.

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