Хрустящая корочка и воздушная начинка: рецепт идеальных сочников за 5 минут

Рецепт идеальных сочников, которые сможет приготовить любой.
Хочется приготовить чего-то сладенького и вкусного, тогда предлагаем вам удивительно простой рецепт сочников с творогом.
Воздушное тесто, нежная творожная начинка и хрустящая корочка сделают ваше блюдо неповторимо вкусным.
Уверенны, такой рецепт понравится вам и ваши близкие будут просить приготовить еще.
Сочники с творогом - рецепт классический
Вам понадобится:
- Мука - 300 гр
- Сливочное масло - 150 гр
- Сахар - 100 гр
- Яйца - 1 шт
- Соль
- Разрыхлитель
- Творог - 300 гр
- Сметана
- Ванильный сахар
Масло должно быть мягким, взбить его с 60 гр сахара. Добавить яйцо, сметану и соль.
Продолжить взбивать все до однородного состояния.
Муку хорошо просеять с разрыхлителем и замесить эластичное тесто.
Завернуть тесто для сочников в пищевую пленку и отправить в холодильник на 60 минут.
Для начинки соединить творог, сахар, щепотку соли, ванильный сахар и 20 гр муки.
Тесто разделить на 7 равных частей, немного раскатать. На каждый круг выкладываем 1 столовой ложке творожной начинки для сочников и заворачиваем.
Застелить противень пергаментной бумагой и выложить сочники.
Смазать сочник желтком. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.
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