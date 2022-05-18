Хрустящая корочка и воздушная начинка: рецепт идеальных сочников за 5 минут

Сочник рецепт / ua.depositphotos.com

Хочется приготовить чего-то сладенького и вкусного, тогда предлагаем вам удивительно простой рецепт сочников с творогом.

Воздушное тесто, нежная творожная начинка и хрустящая корочка сделают ваше блюдо неповторимо вкусным.

Уверенны, такой рецепт понравится вам и ваши близкие будут просить приготовить еще.

Сочники с творогом - рецепт классический

Вам понадобится:

Мука - 300 гр

Сливочное масло - 150 гр

Сахар - 100 гр

Яйца - 1 шт

Соль

Разрыхлитель

Творог - 300 гр

Сметана

Ванильный сахар

Масло должно быть мягким, взбить его с 60 гр сахара. Добавить яйцо, сметану и соль.

Продолжить взбивать все до однородного состояния.

Муку хорошо просеять с разрыхлителем и замесить эластичное тесто.

Завернуть тесто для сочников в пищевую пленку и отправить в холодильник на 60 минут.

Для начинки соединить творог, сахар, щепотку соли, ванильный сахар и 20 гр муки.

Тесто для сочников рецепт / ua.depositphotos.com

Тесто разделить на 7 равных частей, немного раскатать. На каждый круг выкладываем 1 столовой ложке творожной начинки для сочников и заворачиваем.

Застелить противень пергаментной бумагой и выложить сочники.

Смазать сочник желтком. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

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