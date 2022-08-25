Идеальная закуска из лаваша с простой начинкой: самый вкусный рецепт

Как приготовить вкусный и быстрый рулет из лаваша.
Гости на пороге, а у вас стол еще не готов, тогда готовим с нами вкусную закуску из лаваша.
Неимоверно вкусная начинка и пикантный вкус закуски станут идеальной на вашем столе. Уверенны, такие рулетики быстро разлетятся с вашего стола.
Если не хотите покупать магазинный паштет, можно приготовить его самим. Вкусным будет куриный или индюшиный.
Рулетики из лаваша - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Паштет - 150 гр
- Сметана - 2 столовые ложки
- Сливочное масло - 1 пачка
- Плавленный сырок - 1 шт
- Чеснок - по вкусу
2 столовые ложки сметаны смешать с чесноком. Натереть плавленный сыр и добавить к сметане.
Сливочное масло размягчить и смешать с паштетом до однородного состояния.
Лаваш развернуть и смазать сметанным соусом.
Паштет тонким слоем намазать на лаваш и аккуратно свернуть в рулет.
Отправить рулет с начинкой в холодильник на 20 минут.
Достать лаваш порезать на порции и украсить зеленью.
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