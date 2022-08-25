Идеальная закуска из лаваша с простой начинкой: самый вкусный рецепт

Закуска из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Гости на пороге, а у вас стол еще не готов, тогда готовим с нами вкусную закуску из лаваша.

Неимоверно вкусная начинка и пикантный вкус закуски станут идеальной на вашем столе. Уверенны, такие рулетики быстро разлетятся с вашего стола.

Если не хотите покупать магазинный паштет, можно приготовить его самим. Вкусным будет куриный или индюшиный.

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Рулетики из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 упаковка

Паштет - 150 гр

Сметана - 2 столовые ложки

Сливочное масло - 1 пачка

Плавленный сырок - 1 шт

Чеснок - по вкусу

2 столовые ложки сметаны смешать с чесноком. Натереть плавленный сыр и добавить к сметане.

Сливочное масло размягчить и смешать с паштетом до однородного состояния.

Лаваш развернуть и смазать сметанным соусом.

Паштет тонким слоем намазать на лаваш и аккуратно свернуть в рулет.

Отправить рулет с начинкой в холодильник на 20 минут.

Достать лаваш порезать на порции и украсить зеленью.

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