Идеальные гренки из лаваша за 5 минут: восхитительное удовольствие

Гренки из лаваша рецепт / 1000.menu

Простой, вкусный и универсальный завтрак можно приготовить за 5 минут. Этот хрустящий и вкусный рецепт гренок из лаваша будет настоящей находкой каждой хозяйки.

Начинка для гренок из лаваша может быть любой. Сегодня мы будем готовить рецепт с крабовыми палочками.

Такие гренки из лаваша прекрасно подойдут в качестве закуски на праздничный стол.

Гренки из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 упаковка

Крабовые палочки - 5 штук

Яйца - 1 штука

Сливочный сыр

Зелень

Крабовые палочки почистить, мелко нарезать.

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Зелень измельчить в блендере.

Лаваш нужно разрезать пополам и смазать сыром Филадельфия.

Далее посыпаем зеленью и крабовыми палочками.

Далее второй слой лаваша смазываем сливочным сыром, посыпаем оставшейся зеленью и крабовыми палочками.

Разрезать на две части и свернуть лаваш в треугольник.

Взбить яйца с солью, разогреть сковороду.

Треугольники смазать яйцом и на сухой сковороде обжарить гренки из лаваша.

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