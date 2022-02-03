Идеальные гренки из лаваша за 5 минут: восхитительное удовольствие

Простой и вкусный рецепт идеальных гренок из лаваша.
Простой, вкусный и универсальный завтрак можно приготовить за 5 минут. Этот хрустящий и вкусный рецепт гренок из лаваша будет настоящей находкой каждой хозяйки.
Начинка для гренок из лаваша может быть любой. Сегодня мы будем готовить рецепт с крабовыми палочками.
Такие гренки из лаваша прекрасно подойдут в качестве закуски на праздничный стол.
Гренки из лаваша - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Крабовые палочки - 5 штук
- Яйца - 1 штука
- Сливочный сыр
- Зелень
Крабовые палочки почистить, мелко нарезать.
Зелень измельчить в блендере.
Лаваш нужно разрезать пополам и смазать сыром Филадельфия.
Далее посыпаем зеленью и крабовыми палочками.
Далее второй слой лаваша смазываем сливочным сыром, посыпаем оставшейся зеленью и крабовыми палочками.
Разрезать на две части и свернуть лаваш в треугольник.
Взбить яйца с солью, разогреть сковороду.
Треугольники смазать яйцом и на сухой сковороде обжарить гренки из лаваша.
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