Как сделать пирожное Картошка - так его готовили в СССР

Рецепт пирожного Картошка не только очень простой, но и дешевый.
Пирожное Картошка было любимым лакомством рожденных во время СССР. Сейчас его делают тоже, но очень трудно найти вкус, который запомнился с детства.
Рецепт пирожного Картошка не только очень простой, но и дешевый.
Пирожное Картошка из печенья
Что вам понадобится:
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- 200 гр молотого печенья
- 100 гр сливочного масла
- 100 гр сгущенного молока
- 50 гр какао-порошка
- 100 гр орехов
- Какао или кукурузные хлопья для посыпки
Как приготовить пирожное Картошка
- В первую очередь, требуется измельчить печенье до состояния крошки. Это можно сделать с помощью блендера либо, поместив печенье в пластиковый пакет, размять его бутылкой, скалкой или другим тяжелым предметом.
- Растопите сливочное масло на медленном огне или в микроволновке, следя, чтобы не допустить его перегрева.
- Смешайте измельченное печенье с какао-порошком и сгущенкой. Хорошо перемешайте полученную смесь.
- Постепенно вливайте растопленное сливочное масло в смесь из печенья и какао-порошка, аккуратно перемешивая, чтобы получилась однородная масса.
- Сформируйте из полученной массы небольшие шарики, примерно размером с орех. В каждый шарик можно добавить по изюминке или ореху, чтобы придать пирожному дополнительный вкус и текстуру.
- Обваляйте каждый шарик в измельченных орехах или панировочных кукурузных хлопьях, чтобы придать пирожному внешний вид настоящего картофеля. Также можно посыпать шарики какао-порошком.
- Разместите готовые пирожные на подносе и оставьте их в холодильнике на несколько часов, чтобы они немного застыли и приобрели более насыщенный вкус.
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