Как сделать пирожное Картошка - так его готовили в СССР

Рецепт пирожного Картошка не только очень простой, но и дешевый.

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Как делали пирожное картошка в СССР / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Пирожное Картошка было любимым лакомством рожденных во время СССР. Сейчас его делают тоже, но очень трудно найти вкус, который запомнился с детства.

Рецепт пирожного Картошка не только очень простой, но и дешевый.

Пирожное Картошка из печенья

Что вам понадобится:

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200 гр молотого печенья

100 гр сливочного масла

100 гр сгущенного молока

50 гр какао-порошка

100 гр орехов

Какао или кукурузные хлопья для посыпки

Как приготовить пирожное Картошка

В первую очередь, требуется измельчить печенье до состояния крошки. Это можно сделать с помощью блендера либо, поместив печенье в пластиковый пакет, размять его бутылкой, скалкой или другим тяжелым предметом. Растопите сливочное масло на медленном огне или в микроволновке, следя, чтобы не допустить его перегрева. Смешайте измельченное печенье с какао-порошком и сгущенкой. Хорошо перемешайте полученную смесь. Постепенно вливайте растопленное сливочное масло в смесь из печенья и какао-порошка, аккуратно перемешивая, чтобы получилась однородная масса. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики, примерно размером с орех. В каждый шарик можно добавить по изюминке или ореху, чтобы придать пирожному дополнительный вкус и текстуру. Обваляйте каждый шарик в измельченных орехах или панировочных кукурузных хлопьях, чтобы придать пирожному внешний вид настоящего картофеля. Также можно посыпать шарики какао-порошком. Разместите готовые пирожные на подносе и оставьте их в холодильнике на несколько часов, чтобы они немного застыли и приобрели более насыщенный вкус.

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