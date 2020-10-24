Кулинарный эксперт назвал натуральные усилители вкуса

Ряд трав – натуральные усилители вкуса, поделился Евгений Клопотенко / Скриншот с instagram.com/klopotenko

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко сообщил, что некоторые травы являются натуральными усилителями вкуса.

Натуральные усилители вкуса – тархун, тимьян, орегано и базилик, рассказал Клопотенко Liga.Life.

Эксперт добавил, что любое блюдо станет намного вкуснее, если в него добавить тархун.

"…У меня всегда в холодильнике есть травы – базилик, орегано, тимьян, тархун – усилители вкуса…", – поделился собеседник.

По его словам, дома обязательно должны быть специи. Клопотенко утверждает, что любое блюдо может спасти копченая паприка или копченый кориандр.