Кулинарный эксперт назвал натуральные усилители вкуса

После добавления одного ингредиента любое блюдо станет намного вкуснее, отметил Клопотенко.
Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко сообщил, что некоторые травы являются натуральными усилителями вкуса.
Натуральные усилители вкуса – тархун, тимьян, орегано и базилик, рассказал Клопотенко Liga.Life.
Эксперт добавил, что любое блюдо станет намного вкуснее, если в него добавить тархун.
"…У меня всегда в холодильнике есть травы – базилик, орегано, тимьян, тархун – усилители вкуса…", – поделился собеседник.
По его словам, дома обязательно должны быть специи. Клопотенко утверждает, что любое блюдо может спасти копченая паприка или копченый кориандр.
- Справка. В пищевой промышленности для усиления вкуса используют глутамат натрия (E621), пишет Википедия.
- Глутамат натрия – это химическое вещество в виде белого кристаллического порошка, который хорошо растворяется в воде. Усилитель вкуса также называют пищевым наркотиком.
Автор: Екатерина Присяжнюк